GRADONAČELNICA SISKA: ‘Medved nema rješenje…’

Autor: S.V.

Sisačka gradonačeknica Kristina Ikić Baniček za N1 požalila se kako situacija još uvijek nije pod kontrolo, te kako ministri Tomo Medved i Darko Horvat pokazuju volju i slušaju probleme, no ne nude rješenje.

“Ne radi se o dojmovima, nego o tome da nas iz dana u dan zovu na stožere i sastanke, obilaze nas iz Ministarstava, ali nikakve konkretne odgovore ne dobivamo. Pitala sam što je s crveno označenim građevinama, tko je odgovoran, koja je procedura i rekli su mi da ću dobiti odgovor za 24 sata, no dgovor nije došao. Rekli su mi da ću ga dobiti danas, pa su me zamolili da pričekamo još dan-dva da Horvat i Ministarstvo donesu odluku. Vidim veliku želju za rješenjem problema kod Medveda i Horvata, no konkretnih odluka nema”, kazala je Ikić Baniček.

Medved mora biti odlučniji

Dodala je da ministri imaju energije i volje jer se i dalje javljaju na telefon i slušaju probleme, ali nemaju rješenja:

“Po meni bi ministar Medved trebao odlučnije donositi odluke i tražiti odgovornost i rokove. A sastanci koji traju satima o tome koga su obišli, od toga nema neke koristi.”