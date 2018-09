Građanska inicijativa Narod odlučuje traži pristup informacijama: Pod nadzorom ministra Kuščevića

Autor: Dnevno.hr

Građanska inicijativa Narod odlučuje je zatražila pristup informacijama u vezi s postupkom provjere potpisa za referendum.

“Iz odgovora Ministarstva uprave je vidljivo da je Povjerenstvo za provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa sastavljeno od ukupno 7 članova od čega je četiri zaposlenika Ministarstva uprave, dvoje iz Ministarstva unutarnjih poslova i jedna je zaposlenica Agencije za zaštitu osobnih podataka – tijela čijeg ravnatelja imenuje predsjednik Sabora, a trenutni je ravnatelj bio dugogodišnji djelatnik MUP-a”, rekao je Hrvoje Pende, član Organizacijskog odbora GI Narod odlučuje.

“Takvo povjerenstvo ne može osigurati nepristranost, jednako kao što to ne može ni tvrtka koja je dobila posao provjere potpisa – APIS IT. Predsjednik Uprave APIS-a član je HDZ-a i imenovan je od HDZ-a na tu funkciju. Također, ministar uprave je politički tajnik HDZ-a”, rekao je Pende.

Naglasio je kako je iz odgovora Ministarstva vidljivo da kriteriji za utvrđivanje vjerodostojnosti potpisa nisu utvrđeni zaključivši kako bi članovi povjerenstva za svaki sporni potpis mogli odlučivati ‘temeljem slobodnog uvjerenja’.

Ministarstvo uprave odbilo je objaviti ugovor koji je sklopilo s APIS-om, što im je zakonska obaveza te je također odbilo objaviti podatke o javnom natječaju koji su navodno proveli, rekao je Pende.

Ministar Kuščević nedavno izjavio da je APIS na javnom natječaju dobio posao prebrojavanja potpisa, no iz odgovora Ministarstva uprave, vidljivo je u članku 33. Zakona o javnoj nabavi da natječaja nije bilo. Ako je sve legalno kako ministar Kuščević tvrdi, zašto odbija građanima dostaviti zatraženo? Ovo je još jedno u nizu pokazatelja da Ministarstvo uprave krši zakon i potpuno netransparentno provodi provjeru potpisa, rekao je Pende.

Blaženka Kulić, koordinatorica GI Narod odlučuje za Primorsko-goransku županiju, je rekla kako im iz Ministarstva nisu htjeli otkriti i druge zahtjeve za promatranje provjere broja i vjerodostojnosti potpisa za referendum, za koje su tvrdili da ih zaprimaju: Uvid u informaciju nije nam omogućen s obrazloženjem da zahtjevi svakodnevno pristižu, telefonski, e-poštom te da je broj ogroman i da nisu u mogućnosti sve to kopirati i dostaviti nam. Sumnjamo u takve izjave i podsjećamo da, iako je prikupljeno više od 405.000 potpisa, referendum je prepušten na milost i nemilost ministru Kuščeviću koji već 3,5 mjeseca broji potpise i u ime premijera i HDZSDP koalicije ima moć proglasiti da je više od 30.000 potpisa nevaljano i to po proizvoljnim kriterijima koje je sam izmislio, rekla je Kulić.

GI Narod odlučuje zatražila je najvišu razinu neovisnosti i transparentnosti – da se provjera potpisa povjeri DIP-u i da budu prisutni promatrači, kako to preporuča Venecijanska komisija, no to je političkom voljom premijera Plenkovića i Kuščevića odbačeno što implicira na nepošteno i nezakonito postupanje, rekla je Kulić.

Kakva smo mi država članica Europske unije kada oni koji se protive referendumu jedini imaju pravo brojati potpise i odlučivati jesu li vjerodostojni te na kraju odlučiti hoće li referenduma biti, iako je prikupljeno dovoljno potpisa? Navode u priopćenju Narod odlučuje.

Apeliraju na sve saborske zastupnike i predsjednicu Republike Hrvatske da se temeljem svojih zakonskih nadležnosti zauzmu za transparentan postupak prebrojavanja potpisa! Ovo je najvažniji test za hrvatsku demokraciju i slobodu od završetka Domovinskog rata, rekla je Blaženka Kulić.

U nastavku donosimo članove Povjerenstva za provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa: