GRAĐANI ZGROŽENI VANĐELIĆEVIM ODLASKOM! Po kuloarima se već spominje ime njegova nasljednika

Autor: Iva Međugorac

Odlazak Damira Vanđelića s čela Fonda za obnovu zapravo i nije neko pretjerano iznenađenje. Poznato je da je ovaj iskusni menadžer već neko vrijeme nezadovoljan tempom obnove potresom porušenih područja, a osim toga poznato je i kako Vanđelić mjesecima nije uspijevao pronaći zajednički jezik s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom. A bome ni s premijerom Andrejom Plenkovićem od kojega se udaljio nakon što je odbio biti HDZ-ov kandidat na lokalnim izborima u Zagrebu, odnosno nakon što nije pristao biti rezervni igrač tadašnjeg gradonačelnika, pokojnog Milana Bandića.

Umjesto Vanđelića u utrku za Zagreb ušao je mladi HDZ-ovac Davor Filipović, koji se i sada po stranačkim kuloarima spominje kao Vanđelićev nasljednik na čelu Fonda. Premda je Filipović na zagrebačkim izborima poražen, stranka ga definitivno nije otpisala, a on uživa Plenkovićevo povjerenje jer je odradio kompleksan posao, do te je mjere premijer naklonjen mladom HDZ-ovcu da se po stranačkim kuloarima spominjao kao jedan od potencijalnih ministara u slučaju rekonstrukcije Vlade. Kako do rekonstrukcije nije došlo, tako bi se Filipovića sada moglo zbrinuti na čelu Fonda za obnovu Zagreba, što se dalo naslutiti i iz toga što se Filipović nije našao na listama za nedavno održane unutarstranačke izbore.

Kompleksan posao, a građani su bijesni

Sve u svemu, nakon nezahvalne uloge kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, Filipoviću se sada smiješi još jedna nezavisna pozicija, ona u Fondu za obnovu. Prilično je to kompleksan posao, jer će proces obnove prema Vanđelićevom priznanju potrajati deset godina, a strpljenje oštećenih građana je sve manje, pa je dio njih već počeo negodovati radi Vanđelićeva odlaska, tvrdeći kako je on bio jedini kojemu je uistinu bilo stalo da se po tom pitanju nešto pokrene. Kako za sada stvari stoje, nezadovoljni građani ostaju na čekanju, a na čekanju je i Vanđelićeva politička karijera koju bi uskoro trebao početi njegovati punim kapacitetima okupljajući oko sebe poduzetnike i intelektualce s kojima kani graditi vlastitu političku priču.

Dok Vanđelić planira po HDZ-u tvrde kako su baš te njegove političke ambicije postale teret za međusobnu suradnju te tvrde kako se on previše zbližio s novim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i njegovom vladajućom garniturom, s kojom je opstruirao HDZ, Vladu i ministra Horvata pokušavajući ih prikazati nesposobnima i nezainteresiranima za obnovu.