GRAD KOJI DESETLJEĆIMA VRVI AFERAMA! Panika zbog uhićenja ambiciozne čelične dame: Ovo je ogroman udarac za SDP

Autor: Iva Međugorac

Poput bombe, ovih je dana riječkom gradskom upravom odjeknula afera Sortirnica kojom su se odlučili pozabaviti beskompromisni europski tužitelji. Nije tajna da je Rijeka dugogodišnja i jedina preostala SDP-ova utvrda u našoj zemlji, baš kao što nije nepoznanica to da je na izborima za mjesne odbore u Rijeci nedavno trijumfirao HDZ što je zasigurno povijesni zaokret. Ne čudi stoga da su se i u Partiji po izbijanju ove afere počeli loviti za glavu strahujući od toga da će riječku aferu skupo platiti već na narednim parlamentarnim izborima na kojima bi mogli ostati bez svoje posljednje utvrde.

Neugodna situacija za Obersnela

Koliko je situacija nezgodna za SDP toliko je situacija nezgodna i za bivšeg riječkog gradonačelnika, umirovljenog Vojka Obersnela budući da su u pritvoru završile njegove nekadašnje suradnice, koje se u riječkom kraju već sada naziva Obersnelovim operativkama. Iz gradske uprave i Čistoće europski istražitelji iznijeli su mnoštvo dokumentacije, računala i raznih gadgeta što bi dalo naslutiti da na ovim postojećim privođenjima afera Sortirnica neće stati.





Svjesni su toga i naši sugovornici iz riječke gradske uprave potvrđujući da je i aktualni gradonačelnik Filipović od izbijanja afere vidno uznemiren, jer ako se istraga proširi ona lako može dovesti od vrha riječke vladajuće piramide. To pak znači da bi neugodnosti mogle zahvatiti Obersnela u čijem je mandatu projekt pokrenut, ali i Filipovića koji je nastavio posao svojeg umirovljenog prethodnika, nekadašnjeg suradnika i stranačkog kolege.

Stranački kolega ovog dvojca je i prvi čovjek Tehnixa Đuro Horvat koji je usput budi rečeno blizak i sa bivšim predsjednikom Josipovićem. Bilo kako bilo Horvat je SDP-ovac koji je poslovao sa SDP-ovom riječkom gradskom upravom, što nakon ovih privođenja još jednom po tko zna koji put pokazuje da između HDz-a i SDP-a kada su afere u pitanju nema neke pretjerane razlike.

Obersnel je planirao u Sabor

Neugodna je ovo situacija za Filipovića, a nezgodna je i za Obersnela radi toga što se nadao da će svoju karijeru nastaviti u Saboru. I u samom SDP-u planirali su ga staviti na svoju listu za iduće parlamentarne izbore, a sada se taj plan dovodi u pitanje. Nije ni čudo da se Obersnelova kandidatura na listama za idući saziv Sabora dovodi u pitanje kada se i iz medijskih napisa može naslutiti da su gradske vlasti mogle znati da s ovim poslom nešto ne štima budući da je konkurentska tvrtka na spornom natječaju Grad Rijeku upozoravala na to da je natječaj namješten za Horvatovu tvrtku što su riječki gradski oci ignorirali.

Kako to nerijetko biva kod namještenih natječaja i na ovaj riječki stigla je samo ponuda Tehnixa i GP-a Krk, a Horvat je navodno u ime gradske vlasti odgovarao i na primjedbe konkurentskih tvrtki. Pokaže li se da su ti napisi istiniti nije nemoguće da Obersnel ne uspije pobjeći ako ništa drugo onda barem od političke odgovornosti, pošto se najveći dio ovih aktivnosti odvijao u njegovom gradonačelničkom mandatu.

Karijera do umirovljenja









Inače je Obersnel sa čela Rijeke otišao uoči posljednjih lokalnih izbora, odlazeći u mirovinu kao jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u državi. I sam je Obersnel ovih dana potvrdio kako je tijekom gradonačelničkih mandata nerijetko bio na meti kojekakvih istražitelja, ali on u konačnici nikada za ništa nije optužen.

Godinama su razni riječki aktivisti prozivali ondašnje Državno odvjetništvo za prikrivanje afera riječkih poduzetnika i lokalnih političkih šerifa, ali ni te prozivke nikada se nisu potvrdile od strane institucija, no ne treba zaboraviti da bi i Gabrijela Žalac danas bila posve spokojna da se u njen slučaj nisu upleli europski tužitelji pa i na rasplet situacije u ovom riječkom slučaju ipak valja sačekati.

Obersnel je inače jedna od najsnažnijih karika SDP-a, zanimljivo je da nikada nije bio pretjerano sklon predsjedniku Milanoviću, a jedne prilike potvrdio je kako ga je i Ivo Josipović nakon predsjedničkih izbora razočarao. Afera koja je definitivno obilježila sve Obersnelove gradonačelničke mandate jest ona vezana uz Tržnice Rijeka pri čemu se govorilo da je ondašnji gradski proračun oštećen za 80 milijuna kuna, za što je Obersnel kazneno prijavljen. Zgodno i tada je uz Obersnela i bivšeg riječkog gradonačelnika Slavka Linića bila prijavljena Irena Miličević jedna od akterica afere Sortirnica.









Ovaj slučaj u vrlo je kratkom roku poprimio političke kvalifikacije, a hajka je rezultirala time što je glava pala ondašnjem županijskom državnom odvjetniku Dorisu Hrastu, dok je slučaj završio u Osijeku.

Na koncu je priča pala u zaborav pa se stoga i danas ne zna previše o ovojj aferi odnosno istrazi koju je DORH na koncu odbacio, ali to je slučaj koji je tek djelomično uzdrmala Obersnela koji ljagu sa svojega imena nakon te priče nikada do kraja nije oprao.

Prijave su se godinama nizale

Još jedan riječki slučaj vezao se uz Linića kojega se temeljem anonimne prijave pokušalo osumnjičiti za ratno profiterstvo, a javno je poznato da su Obersnel i bivši ministar financija izrazito dobri i bliski prijatelji. Štoviše, Obersnel je jedan od onih koji su se pobunili nakon što je Linić izbačen iz SDP-a. Slučaj koji također vezao uz riječki SDP jest uhićenje, a zatim brzopotezno puštanje na slobodu šefice Direkcije poslovnih objekata Grada Rijeke Željke Marković. Zanimljivo je da je i Marković godinama surađivala sa Milićević u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.

Iako ona formalno nije bila član Partije, bila je dugogodišnji lojalan kadar riječke gradske vlasti još iz doba Linića. Dotična je uhićena kao posredni sudionik moguće korupcije u Državnom inspektoratu, s obzirom na to da je navodno kćeri jedne inspektorice pogodovala prilikom dobivanja poslovnog prostora u Ciottinoj ulici, za što je nagrađena zlatnim nakitom.

Prva afera koja je zadesila Rijeku jest znana kao Agrokomerc. Ona se vezuje uz zaboravljenog Fikreta Abdića.

Afera koja se u Rijeci ne zaboravlja

No, aferu s Franjom Butoracem mnogi Riječani i danas pamte. Potpredsjednik tadašnje riječke gradske vlasti Izvršnog vijeća 15. lipnja 1992. godine u pratnji četvorice policajaca u jutarnjim satima na DAN Grada prošetao je Korzom. Dotični je u policiju odveden da bi odgovorio na pitanja o nedopuštenom raspolaganju sredstvima Fonda društvenih djelatnosti, pravne osobe koju je tadašnji šef riječke vlasti Slavko Linić osnovao, a koja se povezivala s nabavkom oružja za obranu grana iz donacija tada moćnih tvrtki u Rijeci.

Butorac je zbog razloga s pranjem novca povezivan s tim fondom te je stoga pozvan na obavijesni razgovor i to temeljem anonimne prijave. Nakon toga se Linić obrušio na policiju optuživši je da se Rijeci i vodećim ljudima Kriznog štaba iz ’91. smješta politička montaža. Burno su tada reagirali riječki HDZ-ovci prozivajući riječku vlast za ratno profiterstvo, no Linić je sve to vrlo brzo demantirao. Nedugo potom uslijedila je afera sa Riječkom bankom.

Nekada najuspješniji riječki menadžer samo na račun bonusa kroz četiri godine dobio je više od 800 tisuća kuna na privatni račun, šef Riječke banke Ivan Štokić bio je jedan od glavnih aktera najveće bankarske afere u hrvatskoj povijesti. Procjene kazuju da je u aferi s ovom bankom nestalo oko 75 milijuna eura transankcijama koje je godinama vodio Eduard Nodilo koji je na koncu doduše jedini pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora. Ostali akteri Ivan Štokić i suradnici mu Mirta Vlah, Snježana Podobnik, Berislav Perožić i Milojko Tankosić, mahom bivši djelatnici te banke optužbi su oslobođeni. U posljednjoj godini mandata Obersnela su riječki gradski vijećnici prozivali zbog preplaćene obnove Titova broda Galeb, kritiziralo ga se i zbog silnih putovanja, ali i radi projekta EPK kada se tvrdilo da pojedini ljudi u gradskim institucijama u kulturi novac troše na osnovu rodbinske povezanosti, i da se novac trošio netransparentno.

Ništa od ovih prozivki Obersnelu nije naštetilo, niti je ugrozilo njegov opstanak na čelu Rijeke, birači su mu naprosto vjerovali, a sada pred njime stoji neizvjestan period ponajviše zbog privođenja Irene Miličević njegove dugogodišnje suradnice koja je u Obersnelovoj eri postala čelična lady ondašnjeg komunalnog sustava. Oni koji Miličević poznaju reći će da je ona bila potpuno nezainteresirana za politiku, u gradsku upravu stigla je iz 3.maja, a s vremenom je prerasla u osobu od najvećeg Obersnelova povjerenja pa joj je ovaj povjerio najvažniji resor u svojoj gradskoj upravi oslanjajući se u potpunosti na njene sposobnosti. Oni koji su s Miličević surađivali opisuju je kao odrješitu i karakternu ženu, a sličan glas prati i njenu kolegicu Jasnu Kukuljan.