GOTOVO! SAD JE KASNO! HDZ-ovci NEGODUJU: Plenković nije povukao najvažniji potez

Nakon što je Državni inspektorat na čijem je čelu Andrija Mikulić zatvorio 20-tak restorana diljem države uslijedile su burne reakcije u javnosti, a ništa bolja situacija nije niti u redovima Vlade, jer kao što je poznato Mikulić je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

”Premijer Plenković prije nekoliko dana mu je rekao da sanira štetu, ali izgleda da od toga nema ništa, mediji su se ulovili za njega, sada se raspetljava priča o njegovoj supruzi, nitko više i ne govori o dobrim stranama Stožera i kvalitetnim potezima koji su povučeni, šteta nije sanirana, dapače ona se produbila, i zasjenila sve ono dobro što je do sada napravio, ali to je ta Plenkovićeva neodlučnost. On je odmah trebao djelovati, prekoriti Mikulića ma ako treba i povući ga s pozicije, sada je za bilo kakve korake čak i prekasno, gotovo je stranka je ponovno stigmatizirana, to je veliko breme”, smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke dodajući da na umu treba imati i izbore za zagrebački HDZ.

”Ova kriza Plenkoviću je odlična pozicija da poduzme neke stvari, da pročisti zagrebački HDZ, Mikuliću je Inspektorat dan baš zato da se odrekne zagrebačkog HDZ-a, ali on očigledno nema namjeru to napraviti, nije nimalo samokritičan, ima ogromne ambicije, a i Plenković se sam iz nekog razloga boji biti konkretan, izgleda da je sve to dio strategije, sada kada počnu čačkati po njegovim aferama, i obiteljskom stablu, a počeli su morat će se on sam povući, ali je upitno koliko će javnost za to imati razumijevanja i sluha”, drži naš sugovornik.