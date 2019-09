GOTOVO! PORAZ! Plenković sam sebe deplasirao: Jednim potezom posve se ogolio

Samouvjerenost i vjerodostojnost kroz koju je svoju političku karijeru gradio premijer Andrej Plenković, polako, ali sigurno ruše se kao kula od karata, a serijal posljednjih poteza koje je povukao kao šef Vlade ukazuju na to da je ovaj briselski momak u ozbiljnoj panici. Osluškivanje bila nacije nije nešto na što je Plenković ranije pristajao jer da jest čuo bi krik građana koji su se pod HDZ-ovim prozorima postrojili tijekom ratifikacije Istanbulske konvencije, čuo bi i prosvjednike iz Vukovara, ali i građane koji su svoj potpis stavili na inicijativu kojom se zahtjevala promjena izbornog zakonodavstva. Sve to Plenković je u naletu moći ostavio po strani, ignorirajući volju građana i slijedeći samovolju. Međutim, serijal izbora kuca na vrata, a njegov se rejting topi poput sladoleda na ljetnom suncu, istovremeno za vratom mu pušu i kolege iz stranke predvođene Mirom Kovačem koji mu je vrlo jasno bacio rukavicu u lice izazivajući ga na unutarstranačkim izborima. Plenković koji je iz europskih, a nešto prije toga i iz ličkih izbora izašao kao luzer nema previše izbora pa je krenuo stopama svojih prethodnika, odlučio je naime pregaziti vlastitu riječ, što za hrvatske političare istini za volju nije ništa novo, no gazeći svoje teze o mirovinskoj reformi Plenković je dao do znanja da je njegova vladavina šuplja poput švicarskog sira te da zapravo više ni sam ne zna u kom smjeru će okrenuti svoju vladajuću karavanu. ”Treba stvari realno pogledati. Ako su reformu dobro ocijenile Svjetska banka, EK, MMF te svjetske kreditne agencije onda je to dobro”, tvrdio je Plenković u razgovoru za Večernji list govoreći o čuvenoj mirovinskoj reformi uz opasku da se reforme ne trebaju rušiti kada su napravljene. Riječi su ovo izrečene prije svega pet mjeseci, riječi za koje se zalagao prvi čovjek Vlade, a koje je sam pregazio, gazeći pritom svoju Vladu, svoje reforme i odluke svojih ministara. Riječ je o potezu očajnik koji je s druge strane zapravo stjeran u kut jer 750 tisuća potpisa građana koji su stali iza inicijative 67 je previše nije malo, a ujedno ovi potpisi koji su natjerali Plenkovića i njegovu svitu pokazali su kolika je moć naroda kada je jedinstven i složan. Održavanje referenduma na kojem su sindikati inzistirali potpuno bi deplasiralo Plenkovićevu vladu, a bezuvjetna kapitulacija na koju je premijer pristao najmanja je šteta, međutim, ona je pokazatelj njegova političkog poraza, a ujedno odustajanje od reforme na kojoj je bazirao prethodnu kampanju pa i svojuu vladavinu nameće niz pitanja. Prvo u nizu je svakako što dalje ne samo s ovom, već i sa svim ostalim pompozno najavljenim reformama? Kako će Plenković svoju odluku elaborirati onima do čijeg mu je mišljenja najviše stalo, kreditnim agencijama, Europskoj komisiji, Svjetskoj banci? Kako će sada njima objasniti svoje odustajanje kada su nas uvjeravali da su oni ti koji zahtjevaju da se reforma provede. A što tek s generacijama koje dolaze? Nije li ministar Pavić govorio kako bi nerealizacija mirovinske naštetila našoj djeci, unucima? Tko će sada to nadoknaditi? Osim toga, što s Pavićem? Zašto taj čovjek od čije se reforme na čiju su promociju ulupani milijuni još sjedi u Vladi, doduše u drugom resoru, ali i dalje u vladi? Koje su to njegove kompeticije koje mu omogućuju transfere i tko će namiriti troškove koje je za sobom ostavio u Ministarstvu rada? Jesu li Plenković i njegovi ministri lagali narod ili sada zbog svojeg opstanka na vlasti i podilažeća narodu žrtvuju mirovinsku reformu u koju su se zaklinjali kao u zalog za budućnost našoj djeci? Da li to Plenković zbog svoje fotelje odustajući od reforme žrtvuje budućnost naše djece? Pitanje na pitanje, a odgovor samo jedan, u normalnoj zemlji za ovakvo nešto odlazi se s vlasti.