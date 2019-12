GOTOVO JE! SUSTAV SE URUŠAVA! HDZ-ovci izbezumljeni: Je li Plenkoviću ovo trebalo?

Tvrdoglavo poput mazge, premijer Andrej Plenković gurao je probleme prosvjetara pod tepih, a tek kada je voda došla do grla, šef Vlade udostojio se sjeti za stol sa prosvjetnim sindikalistima i otpočeti pregovore s njima. No, to što je s prosvjetarima uspio ispregovarati, sada bi mu se poput bumeranga moglo vratiti i obiti o glavu, svjesni su toga i u njegovom HDZ-u u kojem je atmosfera u najmanju ruku dovedena do usijanja.

”Ma nama se ne piše dobro, otezao je tu priču s prosvjetarima do u nedogled, skoro dva mjeseca traje ovo opsadno stanje, Plenković je progledao kroz prste ministrici Divjak, koja sada ispada heroinom, a mi iz ove priče izlazimo kao gubitnici i žrtve Plenkovićeve bahatosti i neodlučnosti, to se tako ne radi, kada je već htio biti principijalan, onda je trebao princip pokazati do kraja, ali i prema svima pa s HNS-om raskrstiti onda kada su mu počeli prijetiti, pa i pod cijenu toga da se ide na prijevremene izbore. Što smo ovime dobili? Otvorena je provalija, iz koje se nećemo izvući, sad će tek krenuti problemi. Pa vidite što se događa? Liječnici se bune traže sastanke, a tu su i policajci, koji će također izaći na ulice. Ovo što je napravio je strašno, on gura u ponor i sebe, i stranku, pa i kompletnu Vladu”, opisuje naš sugovornik situaciju u vladajućoj stranci.

HDZ-om kako nam prepričava vladaju šok i nevjerica. ”Zar je trebalo doći do toga da ljudi marširaju ulicama, da se sav teret slije na HDZ i to sad prije predsjedničkih izbora. Ako su sad pristali na njihove zahtjeve s koeficijentima, to su mogli napraviti i prije mjesec dana s puno manje štete. Tko će sada namiriti carinike, i ostale koji se bune”, pita se naš sugovornik. A da razloga za propitkivanje uistinu ima vidljivo je i iz sastanka kojega je Carinski sindikat Hrvatske održao u Ministarstvu rada, progovarajući ne samo o uvjetima s kojima se sreću na svojim pozicijama, već i o korekciji koeficijenata u carinskoj službi, a za koje tvrde da su u odnosu na ostale zaposlene u Ministarstvu financija kojem pripadaju niži za 20 posto.

“Carinici rade u lošim uvjetima, ne poštuju se zakonske odredbe i kolektivni ugovor. Odore dobivamo na kapaljku, a sapune i toaletni papir sami kupujemo, ne plaća se prekovremeni rad, ne organiziraju sistematski pregledi”, izjavio je predsjednik sindikata Rino Štorić nakon sastanka na kojemu su sindikaliste primili predstavnici ministarstva bez resornog ministra Josipa Aladrovića, uz to upozorio je da se u carinskoj upravi ne poštuju zakonske odredbe ni koleitvni ugovor za oko 2800 zaposlenika. Upozorio je i na to da su razlike u koeficijentima u carinskoj službi velike, na što Ministarstvo godinama upozoravaju, a sada je očito voda došla do grla. Do grla je voda došla i Plenkoviću, jer sve ovo što se događa miriše na to da se sustav urušava.