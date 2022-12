GOTOVO JE! Šokirat će vas što nam spremaju dok vi gledate utakmice: Ovo vam ne smije promaknuti

Autor: Iva Međugorac

Već se neko vrijeme među stanovnicima priobalnih mjesta u našoj zemlji vodi rasprava o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama zbog čega je ovih dana reagirala i zadarska vijećnica Akcije mladih Marjana Botić objašnjavajući kako najveći problem pomorskog dobra u Hrvatskoj počiva u pritiscima da se dozvoli privatizacija i gradnja na samoj obali koja je još od rimskog doba slobodna i svima na raspolaganju pod jednakim uvjetima.

”U jeku božićnih aktivnosti i medijske pomame za nogometom Vlada RH je pustila u javno savjetovanje novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama od kojeg se čak i radna skupina za njegovu izradu ogradila jer nisu mogli sudjelovati u stvarnoj izradi! Brojene udruge i pojedinci svaki dan u tom nacrtu nalaze nove i nove zamke koje će dovesti do betonizacije, ograđivanja plaža… konačnog oduzimanja pomorskog dobra kao općeg dobra; čitajmo privatizacije obale”, kaže Botić te napominje kako nikad kao posljednjih desetljeća nije zabilježena tolika nelegalna gradnja na obali, ali je do sada ona ipak smatrana nelegalnom i nije postojala opcija da vas netko otjera sa privatne plaže ili vlastitog murala no sada su posađena kukavičja jaja u zakonima i pravilnicima te je sada omogućeno raspačavanje nekretnina po hrvatskoj obali.

Svi građani imaju pravo na pomorsko dobro





”Tako u prošli petak završenom javnom savjetovanju Zakona o prostornom uređenju (i taj zakon je upravo je sad bio na skraćenom savjetovanju: ne širite dalje da ljudi ne bi shvatili što je sve ugroženo) ima u člancima 40. i 41. posađeno kukavičje jaje mogućnost traženja lokacijske dozvole na zahtjev za izgradnju na obali. Izgradnju na obali? Zakon o prostornom uređenju!? Premijeru i tobožnji tajniče za more, na pomorskom dobru vlada nered jer vaše vlade godinama donosite stotine uredbi, pravila, zakona… koji su u međusobnoj koliziji, nemaju veze jedni sa drugima, neprovedive su i sl. Kod donošenja svih tih odredbi, redovno ne poštujete one europske direktive donesene prije potpune korupcije EU pod ovom garniturom koja je vama bliska, jer te EU direktive traže stvarno uključivanje građana, posebno lokalnog stanovništva kod donošenja zakona koji izravno utječu”, smatra zadarska vijećnica uz napomenu da na pomorsko dobro svaki građanin Hrvatske ima svoja prava da ga nesmetano koristi bez zabrana uz rijetke iznimke poput primjerice vojne, policijske luke i brodogradilišta.

”Svatko se smije i može baviti turizmom na obali, ali ne mora zbog toga privatizirati i ograditi plažu. Postignite da su sve plaže uređene i lijepe i slobodne i na nijednoj nećete imati gužvu ni pojačani pritisak čak i ako se cijela Europa, daj Bože spusti ovdje ljetovati! A do tada osigurajte legalne procedure donošenja prijedloga zakona. Recite mi gdje ćete organizirati javno predstavljanje ovog prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u svakoj od sedam obalnih županija? Gdje ćete organizirati za ionako izolirane otočne zajednice upoznavanje sa ovim prijedlozima do 17. 12. 2022.? Nigdje? To je vaš lukavi plan? Zašto se ne ukrcate na neki manji brod i obiđete obalu da uživo čujete koliko ljudi preziru ovaj prijedlog Zakona jer preziru sve što je u njemu pritisak na privatizaciju mora i obale”, postavlja Botica niz pitanja premijeru Plenkoviću i nadležnima u Ministarstvu prometa.

Nezadovoljni u udrugama

I u brojnim drugim udrugama progovara se o tome kako zbog spornog zakona postoji mogućnost da dijelovi pomorskog dobra postanu ekskluzivni te da nam u skladu s time država ograniči pristup na određena kupališta i uvale za koje ćemo možda plaćati i ulaznice.

”Ograničavanje pristupa plažama, ograđivanje i naplaćivanje, pa to bi bila crvena krpa za sve nas! To bi bio korak prema privatizaciji mora, što je nedopustivo. Mi želimo to pomorsko dobro kao naš iznimno vrijedan resurs, možda i zadnji takav. Želimo ga štititi na održiv način, želimo da se njime upravlja i gospodari na održiv način, da se novim, kvalitetnim Zakonom sve jasno definira: što se može, na koji način, gdje, zašto, koliko dugo i slično. Da ne dođu sutra ljudi s novcem i preuzmu naše plaže na neke dugotrajne koncesije i tako provedu nekakvu privatizaciju javnog dobra”, upozoravali su još tijekom ljeta stručnjaci za pomorsko dobro iz udruge Pokret otoka koji su se otvorenim pismom obraćali i premijeru Plenkoviću, i ministru Olegu Butkoviću, ali i državnom tajniku Josipu Bilaveru.

Još tijekom kolovoza Otočani su se pitali donosi li nam novi prijedlog Zakona o pomorskom dobro i morskim lukama ograničavanja i ograđivanje morskih plaža za javnost upozorivši da su ostali zatečeni predloženim stavkama koje eksplicitno omogućavaju ograničenje opće upotrebe pomorskog dobra, njegovo ograđivanje, ali i potencijalnu naplatu ulaska na plaže širem obale i otoka kojim bi se svim građanima Hrvatske onemogućilo nesmetano javno korištenje pomorskog dobra i plaža. Problematičan je pritom u ovoj priči za Otočane i dio zakona u kojem piše da planovi upravljanja pomorskim dobrom koje izrađuju lokalne vlasti trebaju definirati na kojim će se uređenim plažama ograničiti upotreba pomorskog dobra, potencijalno ga ograditi i naplaćivati.









Što kažu u resornom Ministarstvu prometa?

I dok su se Otočani propitkivali iz Ministarstva prometa objašnjavalo se kako se u nacrtu prijedloga Zakona ni u kojem slučaju ne može govoriti o tome kako će on olakšati ograđivanje i naplatu ulaska na plažu već da je situacija upravo suprotna.

O tome se javno oglašavao i ministar Butković napominjući da intencija novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ni u kom smislu nije privatizacija na pomorskom dobru ili onemogućavanje građana da ga koriste te da nema govora o tome da bi taj zakon omogućio bilo kakvu zlouporabu na pomorskom dobru.









“Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama moramo usvojiti do kraja godine iz nekoliko razloga”, objasnio je Butković napominjući da je on preduvjet za povlačenje novca iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, a uz to je predviđena i reforma pomorstva čija je jedna od mjera donošenje toga zakona koji je u pripremi dva desetljeća. ”Mi ćemo po ovom zakonu dati veće ovlasti jedinicama lokalne samouprave, da one, kada govorimo o plažama, na svom području, kroz plan upravljanja pomorskim dobrom, odrede namjenu plaža”, rekao je ministar i dodao da su jedinice lokalne samouprave po važećem zakonu bile načelno uključene u ono što se događa na pomorskom dobru, odnosno na plažama.

“Nema govora o tome da će ovaj zakon omogućiti bilo kakvu zlouporabu na pomorskom dobru”, naglasio je Butković.

Zeleni Forum također iznosi upozorenja

No, udruge okupljene u Zeleni Forum mrežu nevladinih okolišnih organizacija RH i u listopadu su upozoravale da nacrt Zakona o pomorskom dobru na velika vrata uvodi privatizaciju javnog dobra te omogućuje isključivanje javnosti iz korištenja pomorskog dobra koje je bilo dobro opće uporabe.

“Apeliramo da se hitno mora zaustaviti pretjerana eksploatacija pomorskog dobra i da će ovakav nacrt Zakona za posljedicu imati nastavak trenda preizgrađenosti obale i pomorskog dobra kao i trenda nasipavanja pomorskog dobra koje nesporno uzrokuje nepovratnu štetu morskom okolišu i našem prirodnom krajobrazu”, kažu u Zelenom Forumu dodajući da nacrt novog Zakona privatizaciju potiče na način da predstavlja mogućnost ograničavanja opće upotrebe plaža pod koncesijom, tako da ograđuje pomorsko dobro i onemogućuje pristup dijelu pomorskog dobra sa ili bez naplate korištenja kao i gradnju u okviru koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra pošto je do sada gradnja na pomorskom dobru mimo luka bila moguća uglavnom u kontekstu infrastrukture i građevina od javnog interesa.

”Jednostavno je nemoguće raspravljati o pomorskom dobru i ignorirati da ga čine more i morska obala, međutim to se upravo događa. Zaštita okoliša marginalizirana je kako u stručnostima osoba koje čine radnu skupinu, tako i u samom prijedlogu Zakona. Radna skupina koja je imenovana za izradu tekstualnog prijedloga navedenog akta među svojim redovima ne broji stručnjake niti predstavnike organizacija iz područja zaštite okoliša. Sam prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sadrži niz manjkavosti koji mogu dovesti do ispunjenja dijametralno suprotnog cilja samog Zakona – a to je uništenje koncepta pomorskog dobra kao dobra opće uporabe koje mora biti na korist i odgovornost svih građana RH”, nabrajaju u Zelenom Forumu naglašavajući da dodatnu zabrinutost izaziva člana koji propisuje da ‘ako je određeni projekt od interesa RH ili ako to ocijeni opravdanim Vlada RH uvijek može dati ili preuzeti koncesiju neovisno o nadležnostima.

”Najveća nelogičnost samog prijedloga zakona jest forsiranje privatizacije pomorskog dobra i apsolutno ignoriranje obveze poštivanja principa zaštite okoliša u cijelom predloženom tekstu prijedloga ovog akta, ali usudili bismo se reći i na konceptualnoj razini predlagatelja teksta.

Ignorirati potrebu zaštite mora i obale, a isticati aspekte korištenja vraća nas unazad u povijest sigurnih 20, ako ne i više, godina.

Oglasili se i iz Javno je Dobro

Nedopustivo je u trenutku kada sama RH donosi cijeli spektar strategija i inih planskih dokumenata koji nameću zeleni razvoj, održive principe i potiču nas da ozelenimo naše ideje, da jedan prijedlog zakonodavnog akta predviđa iskorištavanje najvećeg prirodnog resursa RH bez iti jednog mehanizma ili garancije očuvanja”, zaključuju u udruzi. Inače je novi prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama upravo na javnom savjetovanju, a građani koji za time imaju potrebu svoj komentar na njega mogu ostaviti do 18.prosinca, iako dobar dio građana Hrvatske o tome ne zna previše niti je svjestan posljedica ovoga zakona na koje upozoravaju i iz građanske inicijative Javno je dobro pozivajući građane da se uključe u savjetovanje.

”Poštovani i dragi članovi i simpatizeri inicijative Javno je Dobro, svakome tko na e-savjetovanje ostavi barem jedan komentar na žalosni, ali za građane vrlo opasan prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji se nalazi na ovom linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=22504 i u kojem komentaru kritizira bilo koji dio Zakona, Inicijativa će joj/mu poslati tiskanu Spomenicu Pomorskog Dobra s njenim/njegovim imenom i prezimenom. Pošto ostavite komentar, pošaljite svoje ime i prezime, analognu adresu i mjesto stanovanja na slijedeću adresu: **[email protected] ** Ukoliko to blagovremeno zatražite, s istog maila možete dobiti i inspiraciju za komentar. GDPRPR je zajamčen. Akcija traje do isteka zaliha, ali ne kasnije od 17. 12. 2022. godine. Akcija nije financirana sredstvima Europske unije već isključivo sredstvima hrvatskih poreznih obveznika koji žive uz more, s morem i za more” zaključuju iz inicijative Javno je dobro.