GOTOVO JE! Rimac/Čulina će gaziti sve pred sobom! Kreće osvetnički pohod: Mnoga imena još nisu otkrivena

Autor: Iva Međugorac

”Govorit ću istinu, a istina će nas osloboditi”, gotovo biblijski poručila je bivša državna tajnica i kninska gradonačelnica Josipa Čulina- ranije Rimac nakon odgođene sjednice optužnog vijeća koje je trebalo donijeti odluku o osnovanosti prve korupcijske optužnice protiv ove bivše HDZ-ovke i njenih suoptuženika. Oni upućeni u tematiku tvrde pak da ne mora značiti kako će istina nužno osloboditi Čulinu/Rimac, ali da bi zasigurno njena verzija istine mogla stvoriti probleme na domaćoj političkoj sceni, posebice u vladajućim redovima.

HDZ je se odrekao preko noći

Nije tajna da su HDZ-ovci svoju bivšu gradonačelnicu i jednu od najperspektivnijih žena stranke praktički preko noći odbacili, ograđujući se od svih njenih grijeha i afera, no pitanje je kako je ona uspjela stvoriti svoju koruptivnu mrežu uvlačeći u nju pola administracije iz Plenkovićeve Vlade bez da je za to itko znao, a osim toga pitanje je i zašto se HDZ tako promptno odrekao Čuline/Rimac izbacivši je iz stranke u kojoj su i danas članovi brojni ministri aferaši počevši od primjerice Lovre Kuščevića pa sve do Darka Horvata, Josipa Aladrovića ili pak premijerove prijateljice Gabrijele Žalac koja ga je osramotila i pred europskim tužiteljima.

Niz je nejasnoća vezanih uz slučaj bivše državne tajnice, no ono što je jasno jest da je nakon priznanja nedjela sporazumno već osuđen kninski gradski vijećnik Marinko Tokmačija što je ujedno deseta nagodba s Uskokom u ovom postupku iz kojega bi Čulina mogla izaći kao žrtveno janje budući da je prvotno u ovom slučaju bilo 27 optuženika.





U međuvremenu se iz ove afere rodio niz novih afera i optužnica uključujući i one europskog javnog tužitelja. Ono za što se Čulinu tereti u ovom konkretnom slučaju odnosi se na niz malverzacija među kojima je i namještanje državnih ispita, sređivanje dodjele potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, pogodovanje izmjenama uvjeta za zakup državnog zemljišta i uzgoj stoke na krškim pašnjacima za što se poduzetnik Sladić također već nagodio, a za što je Rimac preko Ružice Njavro iz Ministarstva poljoprivrede kontaktirala bivšu Plenkovićevu suradnicu Tenu Mišetić, koja je u međuvremenu napustila domaću političku scenu, s tim da je oko njenog svjedočenja u Uskoku na ovu temu ostao nerazriješen cijeli niz pitanja uključujući i ono koje se odnosi na utjecaj Tene Mišetić koji je lako moguće prelazio granice i okvire njenih ovlasti, jer u suprotnom i nije jasno zašto bi Rimac nastojala intervenirati preko nje na izmjene spomenutih uvjeta.

Rimac/Čulina je svjesna da je u nezavidnoj situaciji

Svjesna je Rimac i sama da se nalazi u nezavidnoj situaciji i da na svoje nekadašnje kolege više ne može računati, i oni koji se jedan, za drugim nagađaju zapravo joj postepeno okreću leđa. I u samom HDZ-u nitko se ne usudi komentirati slučaj svoje nekadašnje kolegice. Za članstvo vladajuće stranke to je teška i zabranjena tema, no svjesni su i sami da tu doista mnoga pitanja još uvijek čekaju na odgovor.

Kada pak razgovarate s ljudima koji su i danas ostali u korektnim odnosima sa Čulinom možete čuti različite verzije priča.

”Ona i sada ponavlja da ništa nije kriva, i ovo sređivanje ispita koje se spominje za nju je dio sustava, Čulina nije radila ništa što ne rade drugi, ona nije potpisala ni jedan dokument, i nije joj uopće jasno kome je stala na žulj da se na ovaj način obračunavaju s njom. Uostalom, Rimac je bila državna tajnica. Iznad sebe je imala ministre, dakle oni su joj bili nadređeni, i u konačnici ako ništa drugo morali su znati što ona radi, i provjeravati aktivnosti svojih državnih tajnika. To je na koncu dio njihova posla, njihov propust i ako ne zakonska onda barem politička i moralna odgovornost”, kaže nam jedan sugovornik blizak bivšoj gradonačelnici te dodaje da se slagalica u njenom slučaju tek treba posložiti kroz brojne sudske procese u kojima bi na vidjelo mogao izaći niz novih imena, a na tom popisu mogli bi se naći i ministri, i utjecajni članovi Vlade, ali i ljudi iz vodstva HDZ-a.

Nije još sve otkrila

”Tu nedostaje još podosta imena, ali Čulina nije ishitrena, ona je mudra žena koja je svjesna da za sve postoji vrijeme. Znate i sami da postoji mogućnost da na svjedočenje u Vjetroelektranama zove i Plenkovića i glavnu državnu odvjetnicu Hrvoj Šipek. Ne mislite valjda da je ona odmah u javnost izašla sa svim podacima s kojima raspolaže o njih dvoje i o tom slučaju, pitanje je što tu još ima”, smatra naš sugovornik te napominje kako Rimac i sama ima dojam da je Uskok neka imena u njenim aferama svjesno prikrio. U Uskoku doista jesu prema riječima naših sugovornika Čulini nudili nagodbu te nije nemoguće da je zbog toga pala Vanja Marušić.

”Spominjala se nagodba od pet godina, iako ona ni sa time nije bila oduševljena jer smatra da su drugi radili i veća djela od nje, ona je tu ponudu uzela u razmatranje i bila je na korak do odluke, a onda je naglo sve stalo. Sama Josipa kaže da cijeli HDZ funkcionira na principu zapošljavanja po babi i stričevima, a njoj sude za zapošljavanje sestre i samo za to traže godinu dana zatvora. To je suludo, pa vidjeli ste da je i Marko Milić intervenirao za zapošljavanje prijatelja u Hrvatskim šumama pa se ništa nije dogodilo”, napominje naš sugovornik uz opasku da je Čulini glavni cilj i najveći motiv dolazak u sudnicu u kojoj je spremna izreći svoju istinu.









”Svi ovi koji su se nagodili, a koji su imali veze s državnim ispitima su to napravili da bi se izvukli od kaznenog progona, suspenzija pa i otkaza, i svi su naravno odgovornost prebacili na Čulinu. U konačnici sve ide ka tome da baš poput Sanadera samo ona ispadne kriva, ona na to ne pristaje i sa time se ne miri premda je pred njom teško razdoblje jer Uskok će samo za Vjetroelektrane sada tražiti deset godina zatvora, a kako je nagodba stopirana jasno je da nekome nije u interesu da istina o tom slučaju izađe na vidjelo, međutim istinu se ne može zaustaviti. Čulina je spremna gaziti preko svega i svih da dokaže da nije kriva, ona je takva drčna, ambiciozna, drska kada se treba boriti za sebe”, opisuje naš sugovornik detaljno.

Čudne okolnosti odlaska Vanje Marušić

Detalji zato još uvijek nisu rasvijetljeni po pitanju naprasnog odlaska Vanje Marušić sa čela Uskoka, pri čemu je i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja spominjao pokušaj nagodbe s Rimac, koji je prema nekim tezama iz pravosuđa stopiran iz vrha vladajuće stranke.

Da nešto u priči s njenim vozačem ne štima i da se radi o svojevrsnom političkom progonu nedavno je dala naslutiti i profesorica Zlata Đurđević, a osim toga Ministarstvo pravosuđa i samo je utvrdilo da nakon provedenog postupka u slučaju vozača Vanje Marušić nema elemenata za pokretanje stegovnog postupka što bi mogao biti još jedan argument za one koji su skeptični prema tezama o tome da je Marušić otišla baš zbog toga slučaja kojega nije prijavila Hrvoj-Šipek, što po svemu sudeći nije niti bila dužna učiniti, a što je iskorišteno za njenu eliminaciju.









Zanimljivo je u kontekstu ove priče spomenuti i to da Hrvoj Šipek na raspolaganju ima sedam vozača, dok je Marušić imala njih tri. No, svi vozači nisu zaposlenici ni DORH-a, ni Uskoka ni Ministarstva pravosuđa već SOA-e iz čega proizlazi da bi SOA i trebala biti odgovorna za štetu koja je nastala na automobilu kojim se služio vozač donedavne ravnateljice Uskoka.