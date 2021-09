GOTOVO JE! PLENKOVIĆ PRELOMIO! Pada veliki HDZ-ov kapitalac? Udar na stranačku utvrdu

Autor: Iva Međugorac

Iako se prvotno činilo kako bi unutarstranački izbori u HDZ-u mogli biti zanimljivi isključivo u zagrebačkoj organizaciji, situacija se zaoštrava i u Šibensko-kninskoj županiji. Na iznenađenje mnogih, aktualni gradonačelnik Šibenika Željko Burić ulazi u utrku za prvog čovjeka županijske organizacije HDZ-a, čime će se suprostaviti stranačkom kapitalcu Nediljku Dujiću, premda se donedavno činilo da će Dujić ostati bez protukandidata.

Izgleda da je vodstvo stranke Burića, koji je tvrdio da se nema namjeru kandidirati na stranačkim izborima, na koncu ipak uspjelo slomiti, a to je pak jasan signal da se Dujiću bliži početak kraja, što i nije neobično s obzirom na to da je HDZ u ovoj županiji na lokalnim izborima doživio povijesni debakl, ostavši bez pozicije župana. Kako on od ranije nije bio prvi izbor premijera Plenkovića za vodstvo ove županijske organizacije, tako mu je taj rezultat s lokalnih izbora poslužio kao odličan paravan za Dujićevu eliminaciju, što bi se kako za sada stvari stoje uistinu moglo dogoditi.

”Nakon što je Hrvatska demokratska zajednica meni dala veliko povjerenje kandidirajući me za gradonačelnika Šibenika u tri mandata, a potom i za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a Šibenika, osjećam obvezu i odgovornost prema HDZ-u, a s obzirom na trenutačnu poziciju stranke u Šibensko-kninskoj županiji. Želim vratiti povjerenje članstva, ali i svih žitelja Šibensko-kninske županije te vratiti stožernu stranku na pobjednički put.

Želja i cilj mi je u sljedećem mandatu, nakon unutarstranačkih izbora, spojiti iskustvo i snagu mladosti jer je to jedina formula za uspjeh na dobrobit svih nas. Pokazali smo to i u dosadašnjem radu i uvjeren sam da sve skupa možemo preslikati i na Šibensko-kninsku županiju u sljedećem razdoblju”, poručio je Dujić u najavi svoje kandidature. Kandidaturu je potvrdio i sam Dujić najavljujući da ulazi u borbu za još jedan mandat, što znači da on mimo volje vodstva stranke kreće u iznimno neizvjesnu bitku koja bi kako tvrde upućeni po njega mogla neslavno okončati.