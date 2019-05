GOTOVO JE! Plenković odlazi! Prije toga HDZ-u priprema paklenu čistku! Okrivamo pozadinu!

Andrej Plenković (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Nakon Sanaderova naprasnog odlaska s rukovodećih pozicija, kormilo HDZ-a preuzela, Jadranka Kosor, koja je, pokazalo se naknadno, vraćajući Tomislava Karamarka u stranku, deklasirala samu sebe. Nakon poraza na nacionalnim izborima, Kosor je poražena i na unutarstranačkim, a preuzimajući čelnu poziciju u stranci, Karamarko je sa sobom doveo i Brkića, koji se u vrlo kratkom roku pretvorio u jednog od najutjecajnijih ljudi, ne samo u HDZ-u, već generalno u hrvatskoj politici

„Tko je taj Milijan Brkić i gdje je bio kada se stvarao HDZ?“, svojedobno se propitkivao osebujni general, Ljubo Ćesić Rojs, čovjek koji je za vladajuću stranku satrao mnogo fotelja. Dok je Rojs gnječio fotelje, Brkić se vukao po marginama hrvatske politike. No, neka nova vremena, iznjedrila su i neke nove ljude, pa je nakon Sanaderova naprasnog odlaska s rukovodećih pozicija, kormilo HDZ-a preuzela, Jadranka Kosor, koja je, pokazalo se naknadno, vraćajući Tomislava Karamarka u stranku, deklasirala samu sebe. Nakon poraza na nacionalnim izborima, Kosor je poražena i na unutarstranačkim, a preuzimajući čelnu poziciju u stranci, Karamarko je sa sobom doveo i Brkića, koji se u vrlo kratkom roku pretvorio u jednog od najutjecajnijih ljudi, ne samo u HDZ-u, već generalno u hrvatskoj politici.

Brkić, za suborce Vaso, profilirao se u moćnog operativca i terenskog igrača; slovio je kao najsnažnija HDZ-ova karika za dobivanje izbora, a nakon što je HDZ s Mostom uspio formirati vlast, Brkić i Karamarko djelovali su skladno i nerazdvojno – uostalom i sami su tome doprinijeli pričama o neraskidivom prijateljstvu. No, kada se Karamarkov opstanak u političkoj areni počeo propitkivati, vjerni prijatelj Brkić preko noći postao je jedan od onih koji nose oznaku tipičnih hrvatskih političara, pa je tako drugu Karamarku koji je posrtao, okrenuo leđa, podupirući dolazak Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a, ne sluteći da će i njega uskoro zaskočiti sudbina nalik onoj Karamarkovoj…

Tako je na čelo stranke, a ubrzo i Vlade, uzašao briselski dečko Plenković, eliminirajući postepeno sve one koji su s Karamarkom imali bilo kakvog doticaja. Dok su njegovi kolege pod Plenkovićevom palicom šaptom padali, Brkić je mudro šutio održavajući se na poziciji drugog čovjeka HDZ-a. No, jasno je bilo da Brkić i Plenković surađuju tek silom prilika, te da taj dvojac, zapravo, nikada nije pronašao zajednički jezik. Jer, dok je s jedne strane Brkić slovio kao predvodnik HDZ-ove konzervativne struje, Plenković je bio taj koji je svoju stranku vidio kao predvodnicu politike centra. To je, uostalom, potvrdio i čitav niz njegovih poteza, od ratifikacije Istanbulske konvencije i Marakeškog sporazuma, pa sve do sastavljanja lista za europske izbore.

Sve su to bili potezi kojima je utjecaj konzervativaca, a time i Brkića, stavljen na margine, no osim toga, Plenković je i brojnim aferama nastojao eliminirati svojeg zamjenika, pa se tako već u startu javnim prostorom zakotrljala priča o pozajmicama PPD-a, koje nisu bile transparentne, a za koje je odgovoran bio upravo – Brkić. No, kada je spoznao da je tim novcem financirana i njegova kampanja za Europski parlament, Plenković je odustao od inzistiranja na istini u toj priči. Nakon toga uslijedila je afera Zlatni rat, koju je Brkić također preživio, a na nogama se održao i onda kada se govorilo o plagiranju njegova diplomskog rada

Ali, priča s kojom se drugi čovjek vladajuće stranke sve teže nosi, je afera SMS, koja iz tjedna u tjedan poprima sve kompleksnije razmjere. Nedavno smo tako doznali da je Brkić kao osumnjičenik pozivan na razgovor u Pnuskok, a prema podacima koji su dospjeli u javnost, sumnja se da je informatičar Varga, po Brkićevom naputku presretao elektroničku poštu Brkićeve bivše supruge, Karmen, ali i nekoliko lokalnih HDZ-ovih političarki. Tada je Brkić vrlo šturo komentirao neugodnu situaciju u kojoj se našao, tvrdeći da neimenovani pojedinci – zloupotrebljavaju institucije.

Tim povodom se sastala i HDZ-ova vrhuška, a nakon tog druženja zaključeno je kako Brkić, ipak, ostaje u stranci. Međutim, dobro upućeni izvori iz vladajuće stranke i u tom su razdoblju tvrdili da je Brkić dobio bitku, ali ne i rat. I bi tako – naime, afera SMS ponovno se nastavila rasplitati u smjeru koji je sve samo ne ugodan po Brkića, pa smo tako ovih dana saznali da su članovi grupe SMS namjeravali prisluškivati ministra unutarnjih poslova, Davora Božinovića.

Naime, prema pisanju Nacionala, prije nešto više od godinu dana jedan od protagonista afere SMS, Blaž Curić – Brkićev suborac, prijatelj i kum – zatražio je od informatičkog stručnjaka, Franje Varge, da nadzire Božinovićevu elektronsku poštu, a kako navode u tom mediju, imali su čak i uvide u elektronske zapise koji to dokazuju. Ova nova, po Brkića još neugodnija situacija, ima daleko kompleksniju pozadinu nego što se to na prvu čini…

”Plenković je definitivno prelomio, te će u rujnu napustiti poziciju premijera i predsjednika HDZ-a i kandidirati se za drugog čovjeka Europske komisije”, otkriva ekskluzivno za 7dnevno, izvor blizak premijeru. Da Plenković doista kuje plan toga tipa, prije nekoliko mjeseci je za naš tjednik otkrio i Mostov saborski zastupnik, Miro Bulj, tvrdeći da su Plenkovićevi ciljevi viši i dublji, te da vapi za foteljom potpredsjednika Europske komisije.

No, da bi taj plan adekvatno realizirao, Plenković prvo mora posložiti situaciju u domaćem dvorištu, jer trenutni omjer u stranci, bez obzira na afere, ide u prilog Brkiću, koji je drugi čovjek stranke, pa bi Plenkovićevim odlaskom upravo on preuzeo kormilo stranke, a time i komandu nad Vladom, što Plenkoviću definitivno nije u interesu. Upravo stoga, odlučio je, tvrde upućeni, na vrijeme i postepeno eliminirati Brkića, a konačni epilog te trakavice trebao bi se odviti nakon europskih izbora. Tada bi se, dodaju upućeni izvori bliski premijeru, trebao sastati HDZ-ov Časni sud koji je pod Plenkovićevim utjecajem, a koji će potom i eliminirati Brkića iz stranke. Time će se otvoriti prostor Plenkovićevim ljudima da potpuno dominiraju strankom, kako bi on nesmetano mogao graditi svoju europsku putanju…

Da je Brkićev utjecaj pao na niske grane svjedoče i izvori bliski drugom čovjeku HDZ-a, uvjereni da ga Plenković još ne želi do kraja eliminirati jer čeka podizanje optužnice, ali i mudro kalkulira pazeći na tajming, jer bi se Brkićeva eliminacija pred euroizbore mogla negativno odraziti na rezultate. Upravo stoga, Plenković do sada nije vukao nikakve konkretne poteze, već se pozivao na izlizanu floskulu, tvrdeći da institucije – trebaju odraditi svoj posao. No, dok javnosti nudi jednu verziju, Plenković djeluje iz sjene, te potpuno deplasira Brkića kojega se sve rjeđe sreće na HDZ-ovim skupovima, na kojima je još donedavno bio glavni govornik i najutjecajniji faktor…

Da je Brkić načet, vidljivo je i po listi za europske izbore. Naime, Brkić je sugerirao stranačkom vodstvu da se za nositelja liste postavi, Miro Kovač, što je Plenković potpuno ignorirao, te je nositeljem liste imenovao mladog, Karla Resslera, koji slovi za premijerovu desnu ruku. Šanse da se Brkić iz afere SMS izvuče neokrznuto su – minimalne, u što vjeruju i njegovi kolege iz Predsjedništva. Evidentno je da Varga istražiteljima otvara dušu, a što on više priča, to je Brkićev utjecaj sve manji, pa tako i njegova nekoć neupitna moć na terenu – među HDZ-ovcima blijedi…

Kako bi Brkića potpuno deplasirao, Plenković na lokalna stranačka druženja sada šalje šefa Sabora, Gordana Jandrokovića, kojem u rujnu, kada krene realizirati svoje vanjskopolitičke ambicije – namjerava ostaviti ključeve stranke. Jandrokovića se u dijelu medija sklonih Vladi, već kreira u ozbiljnu političku figuru, pa je tako u pojedinim glasilima posve ispario njegov prepoznatljiv nadimak – Njonjo. Osim toga, u stranci se šuška kako Jandroković polako, ali sigurno, gradi svoju poziciju, te se već sada bez njegova odobrenja gotovo nemoguće zaposliti u javnim poduzećima.

A kada je o javnim poduzećima i Jandrokoviću riječ, valja podsjetiti da je njegov utjecaj na tom polju startao s Hrvatskom poštom, gdje kao predsjednik Uprave sjedi, Ivan Čule, Jandrokovićev prijatelj i sugrađanin iz Bjelovara, koji usprkos aferama nesmetano stoluje tom tvrtkom. Spočitavalo se Čuli, primjerice, to što je Hrvatska pošta bez natječaja dala milijunski posao prijevoza tvrtki s dvoje zaposlenik, a prije nekoliko mjeseci i u saborskim klupama se propitkivalo – gdje je zapela istraga protiv njega?

Tu tematiku načinjali su SDP-ov, Željko Jovanović i Mostov, Nikola Grmoja, no bez previše učinka, a sumnja se da je tome tako jer je Čulo dio Jandrokovićeve mreže unutar stranke koja se sve intenzivnije grana i otvara mu prostor za preuzimanje HDZ-a, kada Plenković u rujnu definitivno ode u Bruxelles, odakle je, uostalom, i došao.