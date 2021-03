GOTOVO JE! Ledo više nije hrvatski! Pogledajte koje su tvrtke iduće na ‘bubnju’: Radnici u agoniji

Autor: Iva Međugorac

Fortenova grupa i Nomad Foods Limited potpisali su kupoprodajni ugovor za Poslovnu grupu zamrznute hrane, koja se sastoji od društava Ledo plus, Ledo Čitluk i Frikom te nekoliko manjih povezanih društava, vrijedan 615 milijuna eura, priopćeno je u četvrtak iz Fortenove. Kako je nadalje rečeno, vrijednost transakcije je na bazi bez gotovine i dugova, a njeno zaključenje planirano je za treće tromjesečje ove godine, naglašava se nadalje u priopćenju.

Inače, radi se o najvećoj transakciju u Hrvatskoj od IPO-a do HT-a, a po zaključenju Nomad Foods postaje vlasnik Poslovne grupe zamrznute hrane, koja obuhvaća vodeći europski porfelj legendarnih lokalnih brendova koji su nadaleko poznati kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama regije. Kao što je poznato Ledo ima tradiciju dulju od pola stoljeća, a sama poslovna grupa najveći je proizvođač i distributer sladoleda i zamrznute hrane na tržištima na kojima posluje. “Ovo je transformacijska transakcija za Fortenova grupu, a sva će se sredstva iskoristiti za smanjenje zaduženosti Grupe i stvaranje Fortenova grupe koja je, nakon mnogo godina, financijski jaka i sposobna punom snagom investirati u sve svoje djelatnosti”, rekao je James Pearson, glavni financijski direktor Fortenova grupe, a oglasio se i Fabris Peruško.

“Naša Poslovna grupa zamrznute hrane tržišni je lider u regiji u kojoj poslujemo i drago mi je da smo u ovom procesu prodaje ostvarili svoj glavni cilj. Cilj je, uz postizanje maksimalne vrijednosti, prije svega bio zaključiti ovu transakciju sa strateškim partnerom koji će dati maksimalan doprinos daljnjem razvoju Poslovne grupe zamrznute hrane te prepoznati punu vrijednost i potencijal ove djelatnosti i njezinih ljudi”, rekao je glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.

Ključni preduvjet za optimizaciju kapitalne strukture

“Zaključenjem ove transakcije ispunit ćemo ključni preduvjet za optimizaciju kapitalne strukture, što će nam omogućiti da snažno investiramo u svoje biznise i potičemo njihov budući rast. Jako sam zahvalan svim ljudima u Poslovnoj grupi zamrznute hrane i Fortenova grupi koji su proteklih šest mjeseci naporno radili kako bi ovo omogućili. Znajući da će naša zamrznuta hrana biti u vrlo dobrim rukama, veselimo se suradnji s Nomad Foodsom kao važnim budućim poslovnim partnerom u ovoj regiji”, zaključio je Peruško.

Inače, savjetnici Fortenove u ovoj transakciji bili su Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bogdanović, Dolički & Partneri, Citigroup Global Markets Europe AG, Isailović & Partners, KPMG Croatia, Marić & Co i VTB Bank (Europe) SE, a treba podsjetiti kako kompanija Nomad Goods Limited još od početka govine vodi pregovore s Gortenovom o ovoj transakciji. Kompanija je ovo koja se smatra vodećim europskim proizvođačem smrznute hrane, sjedište joj je u Britaniji, a iza nje stoje brendovi poput Igloa, Findusa i drugih. U području smrznute hrane uprihode preko dvije milijarde dolara, a njihove pizze, riba, perad i gotova jela prisutni su na britanskom, talijanskom, njemačkom i francuskom tržištu.









”Na prvi pogled je pomalo čudna poslovna logika u kojoj prodajete profitabilnu tvrtku kao što je Ledo, a kupujete mljekaru koja je u zadnjih deset godina radila s gubitkom sedam godina. Ipak nitko od nas nema dovoljno informacija kako bi to pojasnio i stavio u dugoročni strateški kontekst. Na ta pitanja odgovore može dati samo Uprava Fortenova grupe”, komentirala je prije nekoliko tjedana saborska zastupnica Vesna Vučemilović poslovne poteze Fortenova grupe nastale nakon raspada Agrokora, međutim oni upućeni u poslovanje ove grupacije tvrde da tu rasprodaji nije kraj.

Pad prihoda

Naime, pad prihoda prošle su godine zabilježile sve Agrokorove perjanice, što znači da su u godini snažnog rasta sektora manju prodaju imali Konzum, Jamnica, Zvijezda, Ledo, Belje, PIK, pa i Tisak. Zanimljivo, među deset najvećih prošlogodišnjih gubitaša čak četiri dolaze iz bivšeg Todorićeva koncerna pa su shodno tome u velikim problemima Konzum, Tisak i Velpro. Taj negativni trend ozbiljno zabrinjava one upućene u ovu problematiku, jer ako se nastavi, Fortenova neće moći otplaćivati skupe kredite. A da bi se pad doista mogao nastaviti, potvrđuje i to što Fortenova među tisuću najvećih ima čak 14 kompanija, dok je njih sedam prošle godine poslovalo s gubicima koji premašuju milijardu kuna. Teze o tome da je bivši gazda Ivica Todorić ipak ponešto znao o relativno uspješnom poslovanju potvrđuje i to što je 14 najvećih tvrtki iz sastava bivšeg koncerna Agrokor pretprošle godine ostvarilo 21,5 milijardi kuna prihoda, dok je lani taj iznos pao na 17,5 milijardi kuna, a taj podatak posebice brine Agrokorove zaposlenike koji smatraju da će u kompaniji uskoro uslijediti otpuštanja, a nakon toga bi se vlasnici Fortenove grupe trebali upustiti u rasprodaju pojedinačnih tvrtki kako bi krovna kompanija mogla funkcionirati i vraćati dugove.

Solanu na Pagu pikira Podravka, dok se za Jamnicu interesiraju Kofola i Coca-Cola. Interes za Belje pokazao je Sandor Csany, predsjednik uprave mađarske OTP banke, kojemu je interesantan spoj mađarskih i baranjskih polja. Za putničke agencije u sklopu Agrokora zbog trenutne situacije nema interesa, no ranije se za njih zanimao domaći turoperator Uniline, dok su se u Hrvatskom telekomu zainteresirali za mStart. Otprije je poznato da je ekskluzivni savjetnik Fortenove za prodaju Sojare u Zadru, kao i njezine pripadajuće imovine, te za prodaju građevinske kompanije Projektgradnja Deloitte Hrvatska. Zadarska Sojara slovi za prilično atraktivnu jer je smještena u lučkom terminalu u industrijskoj zoni te raspolaže golemim kapacitetima za preradu soje, ima i više od 150 tisuća kubnih metara skladišnog prostora, a ujedno je i izvrsno prometno povezana.