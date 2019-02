GOTOVO JE! Kolinda je upravo dobila konkurenciju s desnice! ‘Pričao sam s ministrima..’

Što su bliži predsjednički izbori, to je konkurencija žešća tako nekako sažeti bi se mogla događanja na hrvatskoj političkoj sceni, barem kada je riječ o događanjima po tome pitanju. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović očigledno će se u vrlo kratkom roku morati očitovati oko toga ima li namjeru sudjelovati u utrci za još jedan mandat, a dok predsjednica odmjereno čeka svoju priliku i pravo vrijeme u kojem će objelodaniti svoje daljnje planove, konkurencija djeluje.

Kandidaturu je tako, u skladu s ranijim najavama objavio i hrvatski političar s diplomatskim iskustvom Antun Babić koji je svoje iskustvo podijelio i na društvenim mrežama. Kako je napisao, na popularnom Facebooku pred Banskim dvorima najavio je kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, uz naznočnost mnogobrojnih novinarskih i televizijskih ekipa.

”Novinari, koji su čekali ministre prije sjednice Vlade, nisu u početku bili previše zainteresirani. Međutim, nakon moje oštre rasprave s nekoliko ministara: Tomislava Ćorića, Lovre Kušćevića, Milana Kujundžića itd., pokazali su veliko zanimanje za moje izjave.

Ministru Ćoriću sam pred novinarima rekao kako znam da on nije ministar vanjskih poslova ali jest član Vlade, pa mu stoga želim reći kako je reakcija Vlade Hrvatske i premijera Plenkovića prema skandaloznoj izjavi predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija i talijanskog političara bila vrlo blaga.

Rekao sam mu da je razlog tomu to što se predsjednik Vlade Andrej Plenković više brine za Europsku uniju nego Hrvatsku. Dodao sam kako se Plenković zalaže za jedinstvenu europsku državu u kojoj neće biti državnih granica niti će sadašnje države imati bilo kakav utjecaj na politiku Europske unije. Posebno sam naglasio kako je Plenković protiv državnog suvereniteta Hrvatske i da će on i njegova Vlada biti odgovorna za propast Hrvatske kao samostalne države, i nestanak hrvatskog naroda. Vidno iznerviran ministar Ćorić je pobjegao u Banske dvore”, prepričava svoje iskustvo Babić.

Nakon toga sreo se i s HDZ-ovim ministrom Lovrom Kuščevićem.

”Ministru Kuščeviću sam kazao kako u mojih pedeset godina političkog djelovanja i života u demokratsko zemlji u iseljeništvu i u Hrvatskoj od 1990. nisam vidio ministra koji je IZREKAO VIŠE NEISTINA NEGO ON. Posebno sam spomenuo njegove makinacije oko prebrojavanja glasova za dva referenduma. Kuščević mi je odgovorio kako nisam u pravu i pozvao me da dođem kod njega u Ministarstvo uprave i uvjerim se da on govori istinu. Kad budem imao vremena, iskoristit ću taj poziv ministra Kušćevića”, kaže ovaj potencijalni predsjednik, koji se obratio i nesuđenom šefu države, aktualnom ministru zdravstva.

”Ministru Milanu Kujundžiću sam, nakon njegovog kraćeg obraćanja novinarima rekao: “Gospodine ministre, Vi niste uspjeli postati predsjednik države, ali ja hoću”.

Inače, moj prijatelj i suradnik Dubravko Lušičić i ja bili smo uredno i vrlo pristojno legtimiran od strane policije. Policajcima sam dao moj životopis i rekao im kako sam još davne, ali i slavne 1991. godine, radio u Banskim dvorima kao savjetnik predsjednika Tuđmana”, objasnio je Babić svojim pratiteljima. Kakve su njegove šanse te ima li ih uopće teško možemo reći, no jedno je sigurno ambicije i volje mu ne manjka.