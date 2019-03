GOTOVO JE! HZZO kreće s oštrim mjerama: Na redu pravo na zdravstveno osiguranje

Autor: Dnevno

Hrvatsku su posljednjih godina napustili deseci tisuća ljudi, no mnogi od njih i dalje se liječe u domovini, ponajprije jer im se to više isplati. Na to su upozorili iz Hrvatske udruge ugovornih ordinacija. Procjenjuju da pravo na zdravstveno osiguranje koristi čak 330 tisuća osoba koje ne žive u Hrvatskoj.

“Svi koji su odjavljeni s mjesta prebivališta i oni koji su odjavljeni s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje automatizmom bi trebali biti odjavljeni i u HZZO-u, no ima dio osiguranika koji su kod nas bili direktno prijavljeni, pa ćemo sada i to urediti”, najavio je ravnatelj HZZO-a te istaknuo kako su se uhvatili u koštac s onima koji su se iselili, a koji se ovdje dolaze liječiti.

Naime, HRT navode kako im se više isplati liječiti u domovini.

Tome u prilog ide i pojašnjenje HZZ-a, prema kojem u trenutku kada osoba ostane bez posla, prijavom na HZZO ostvaruje zdravstveno osiguranje i pravo na zdravstvenu zaštitu. Istodobno ne mora biti u evidenciji nezaposlenih.

Ministar najavio nove mjere

Na taj problem upozorio je i ministar Milan Kujundžić.

“Nije korektno prema onima koji ovdje žive i koji uplaćuju za zdravstveno osiguranje tako da će u tom smislu HZZO poduzimati i već poduzima određene mjere”, najavio je.

Mjere će uskoro poduzeti i Europska unija, koja će uvesti elektroničku razmjenu podataka među državama članicama, koja će pomoći u kontroli osiguranika.

“Prema podacima koje imamo od 31. prosinca 2018., u odnosu na 2017. godinu imamo 40.850 manje osiguranika – oko 0,96 posto. U našoj evidenciji je i oko 60.000 radnika koji za naše tvrtke rade u EU-u”, izjavio je za HRT ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić ističući kako su se već uhvatili u koštac s problemom.