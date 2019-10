GOTOVINA KAO TAJNI MILANOVIĆEV ADUT: Izbjegava Vukovar i Knin, ali se s generalom intenzivno druži

Braniteljski šator iz zagrebačke Savske ulice, iz kojega su revoltirani prosvjednici proteste širili i na Markov trg, ali i pred stan bivšega premijera Zorana Milanovića, definitivno su doprinijeli tome da o njemu danas govorimo u prošlom vremenu, barem kada je o rukovođenju Vladom riječ. No, Zoran Milanović sa sudbinom bivšeg očito se ne miri, pa se tako u političku arenu nakon kratkog izbivanja vratio kao predsjednički kandidat SDP-a i to pod sloganom ‘Predsjednik s karakterom.’ Karakterni Milanović u pretkampanji koja je u tijeku pokazao je da je još uvijek onaj isti Zoki koji se ne libi sukobljavati i s visoka iznositi svoja mišljenja, ali kada su u pitanju predstavnici braniteljske populacije čini se da mu baš i nije svejedno susresti se s njima. U skladu s time Milanović je ovih dana otkrio kako neće sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja jer u njoj nema mjesta za pristojne ljude. Istini za volju, Milanovićevo posljednje sudjelovanje u vukovarskoj povorci sjećanja nije najbolje prošlo jer se ista raslojila, a njegov dolazak na jedan je način bojkotiran. Priliku da iznesu svoje stajalište o Koloni sjećanja pa i Milanoviću, ovoga puta nisu propustili HDZ-ovci koji su na njegovu retoriku burno reagirali. ”I ovog ćemo 18. studenog biti ‘nepristojni’ i koračati, zajedno s desetinama tisuća hrvatskih ljudi, u Koloni sjećanja. U mislima i molitvama sa svim žrtvama velikosrpske agresije, ali i ispunjeni ponosom na pobjedu u pravednome Domovinskom ratu i na hrabrost hrvatskih branitelja. Štoviše, nemamo granica u ‘nepristojnosti’, pa će 18. studenog postati državni praznik – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata & Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje! Da se nikad ne zaboravi!

I reći ćemo Milanoviću i sličnima samo još jednu stvar – Zapamtite Vukovar!” poručili su SDP-ovom predsjedničkom kandidatu iz vladajuće stranke. No, osim što neće sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja, Milanović se ove godine nije pojavio ni u Kninu na obilježavanju obljetnice Oluje. Tada je umjesto Knina posjetio Mirogoj gdje je zapalio svijeću na grobu generala Stipetića, a ono što također valja napomenuti jest da je Milanović tijekom premijerskog mandata, prilikom svakog svojeg posjeta Kninu povodom Oluje, bivao izviždan. No, dok branitelji zvižde i omalovažavaju, on u rukavu ima tajnog asa pa se tako i nakon što je prije nekoliko godina izviždan u Kninu u tajnosti sastao s generalom Gotovinom. Susret s njime imao je i onda kada su branitelji prosvjedovali pod njegovim prozorom, a s njime se sretao i na večerama nakon što je prestao obnašati dužnost predsjednika Vlade. Osim što je blizak s Gotovinom, bivši premijer nedavno je ručao s predstavnicima Hrvatskoga generalskog zbora. Milanović je naime, snimljen na večeri na kojoj je “ćaskao” s generalima Markom Lukićem i Pavlom Miljavcem, a društvo ovoj ekipi radio je i Milanovićev kum SDP-ov Joško Klisović. Inače, zanimljiva je veza Milanovića i Lukića, jer ovaj je general menadžer uprave Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Milanović je predsjednik Diplomatskog vijeća škole, a Joško Klisović dekan škole, dok je predavač u istoj Miro Kovač iz HDZ-a te Tvrtko Jakovina. Zanimljivo je spomenuti i da je Milanović na toj poziciji zamijenio Budimira Lončara.

Svojedobno se Milanović u tajnosti sastajao i s Đurom Glogoškim, a javnost je jedno vrijeme zabavljao i njegov susret s Josipom Klemmom i njemu bliskim udrugama. Sve je to trasa kojom Zoran Milanović otvara put svojoj kampanji za predsjednika dok bi mu istodobno financijsku injekciju mogao ubrizgati prijatelj Ivan Čermak, s kojim se Milanović također veoma intenzivno druži i sastaje.