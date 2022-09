GOTOV JE! MIČU SE OD NJEGA! Plenkovićevi rušitelji iz HDZ-a predviđaju njegov kraj: Završit će kao Sanader

Autor: Iva Međugorac

Biti u koži premijera Andreja Plenkovića posljednjih nekoliko tjedana zasigurno nije nimalo lako, s jedne strane nad cijelom Europom, a samim time i nad Hrvatskom nadvio se oblak energetske i socijalne krize koja nas očekuje s dolaskom hladnih dana, a za što su vladajući priredili pakete pomoći za socijalno ugrožene skupine građana, s druge strane tu su trzavice u njegovom HDZ-u, ali i njegovoj Vladi pa zatim i pobune u oporbenim redovima i prvi prosvjedi protiv Vlade, a na koncu tu je i velika afera Ina radi koje se i Plenkovića počelo pozivati na red i to baš kada se on počeo pakirati na putovanje za New York.

Naime, prema pisanju Nacionala premijer Plenković izdao je naredbu da se izvoz nafte iz Hrvatske preusmjeri u Mađarsku, vijesti su to na koje su iz Vlade prilično burno reagirali nazivajući Nacionalove napise zlonamjernim laganjem naglašavajući da Vlada niti ne može izravno odlučivati o naftnom poslovanju Ine, već da se radi o odlukama upravljačkog tijela tvrtke, a s tim istim upravljačkim tijelom tvrtke Plenković je baš ovih dana ušao u sukobe radi toga što inzistira na njihovom odlasku bez otpremnina.

“Najoštrije odbacujemo današnje napise iz tjednika Nacional u kojima se kontinuirano iz broja u broj – koristeći nepouzdane izvore – zlonamjerno laže, ovaj put da je premijer Plenković ‘naredio izvoz nafte iz Hrvatske u Mađarsku’”, poručili su iz u utorak Vlade na upit Hine o pisanju “Nacionala”. O Memorandumu o razumijevanju između Ine i Janafa ionako se u više navrata pisalo u javnosti, a o tome je progovarao ministar Tomislav Ćorić tijekom svojega mandata, poručili su u odgovoru iz Vlade. Slične poruke mogu se čuti i u neformalnim razgovorima s premijerovim najbližim suradnicima.





Kobni sastanak

”Plenković oko te afere nije uznemiren, jer s tom aferom nema baš ništa, da ima odavno bi ga srušili. Istina je da se radi na njegovoj opstrukciji, i nije nemoguće da se i ovom pričom možda Ćorić nastoji izvući i prebaciti odgovornost sa sebe na Plenkovića, ali se vrlo dobro zna kako Plenković funkcionira, on sa time u Ini nema ništa, ako odgovornosti za Inu ima ona je na Ćoriću, uostalom vidjeli ste i sami da je premijer najavio obračun s upravom Ine, njemu takve afere nisu u interesu”, navode naši sugovornici iz Vlade referirajući se na Nacional koji je još jednom progovorio o izdaji strateških energetskih interesa hrvatske države u čijem je središtu izravno Plenković koji je kako se tvrdi osobno početkom kolovoza 2018. godine na tajnom sastanku u svojem kabinetu zapovovjedio tadašnjem ministru energetike Ćoriću da provede u djelo zatvaranje Inine rafinerije u Sisku i da omogući izvoz hrvatske nafte na preradu u Mađarsku.

Nacional također tvrdi da je koncem prošlog tjedna otkrio izvor koji o tom sastanku ima neposredna saznanja koja je spreman predočiti na sudu uz napomenu da su na tom susretu sudjelovali tadašnji šef Janafa Dragan Kovačević i bivša zamjenica predstojnica Ureda premijera Tena Mišetić. I dok se s jedne strane i za naš portal potvrđuje kako je do toga sastanka uistinu došlo, s druge pak strane iz Plenkovićeva tima tvrde kako od toga nema ništa, i da je malo vjerojatno da je Plenković imao kontakte s Kovačevićem.

Bilo kako bilo, priča ipak nije ugodna za Plenkovića, a njegovi suradnici svjesni su da se posljednjih nekoliko tjedana provodi kampanja koja je usmjerena protiv premijera. ”To su uglavnom ti takozvani HDZ-ovi desničari koji na krilima takozvanog domoljublja umišljaju da su bogovi, Plenkoviću s njima doista jesu ruke vezane, to je uigrana mreža, ali on nema namjeru na sve što se događa u stranci i Vladi gledati skrštenih ruku zato i dolazi do ovakvih napisa, osim toga istina je da premijer u svojem savjetničkom timu ima pogrešne ljude radi kojih niti nema doticaja sa stvarnošću’‘, naglašava naš sugovornik blizak Plenkoviću i najavljuje velike čistke ne samo u Ini, već i u svim ostalim državnim tvrtkama uz opasku da je to premijerova karika za opstanak.

‘Gotov je, on je sto posto završio u Hrvatskoj’

Da Plenković neće opstati, uvjereni su pak na takozvanom HDZ-ovom desnom krilu. ”Gotov je, on je sto posto završio u Hrvatskoj, spinovi će ga koštati”, smatra se među Plenkovićevim kritičarima iz vladajuće stranke koji vjeruju da nije nemoguće da premijera dočeka Sanaderova sudbina, odnosno pritvaranje za što za sada dakako nema nikakvih indicija. ”Tena Mišetić još mora odgovoriti na neka konkretna pitanja, Božinović se od njega lagano miče, gotova je priča premijera Plenkovića, Amerikanci ga ruše zato i je otišao u New York da se pokuša spasiti, ali mu to neće poći za rukom”, kažu nadalje naši sugovornici dok u Plenkovićevom timu ne odbacuju mogućnost da se i ovakvim napisima slaže obrana Dragana Kovačevića na što on nakon svega što je prošao doduše ima puno pravo, sve i da takvo nešto jest na tragu istine.

Nije u ovom konkretnom slučaju više niti važan Kovačević, važno je ono što se piše i govori o Ini, a s obzirom na brzu reakciju iz Vlade na vijesti u Nacionalu laički bi se moglo zaključiti da im zaista nije svejedno. “Vlada ni ne može izravno odlučivati o naftnom poslovanju Ine, već se radi o odlukama upravljačkih tijela kompanije, a ističemo da se radi o upravljačkom modelu koji je ova Vlada kao drugi najveći dioničar Ine naslijedila i zatekla”, poručuju iz Banskih dvora uz naglasak da je Vlada uložila značajne napore kako bi se unaprijedilo i ojačalo rafinerijsko poslovanje Ine, posebice inzistirajući na modernizaciji riječke rafinerije kroz provedbu projekta obrade teških ostataka, čiji ukupan iznos investicije iznosi oko četiri milijarde kuna.

Početak rada moderniziranog postrojenja očekuje se početkom 2024. i time će Hrvatska u ovom razdoblju energetske krize znatno ojačati svoju poziciju na energetskoj karti Europe, ističu iz Vlade na koncu u priopćenju u kojem su se osvrnuli na pisanja o Ini.