Gospodo saborski zastupnici, sutra raspravljate nešto zbilja važno! Nadamo se da Vas se nećemo trebati sramiti!

U Hrvatskom saboru sutra se raspravlja nešto zbilja važno. Naime, sutra je na redu rasprava o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, odnosno njegova članka 47., kojim bi se osigurao besplatni trajektni prijevoz za djecu s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka.

Tema koja je prije desetak dana izazvala zaista burne reakcije u hrvatskoj javnosti, nakon što su na odboru HDZ-ovi i HNS-ovi zastupnici glasali protiv hitne procedure izmjene, pod izlikom kako je u pripremi izrada novog i cjelovitog zakona, a o kojoj je i naš portal pisao u nekoliko navrata te tražio očitovanja resornih ministarstava, ali i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, u petak bi, ukoliko zastupnici tako odluče, mogla dobiti sretan epilog. Odnosno, agonija bi mogla završiti.

O čitavom su se slučaju danas na svojem Facebook profilu osvrnuli iz Udruge “Brački pupoljci”, koji su krenuli s inicijativom, a u svojoj objavi apeliraju na zastupnike da daju potporu izmjeni spornog članka.

“Ovim putem pozivamo sve saborske zastupnice i zastupnike da se stave u poziciju roditelja s otoka koji nemaju izbora te koji većinu svojih prihoda troše kako bi njihova djeca uopće mogla pristupiti za život neophodnim zdravstvenim institucijama koje se nalaze na kopnu. Stoga, apeliramo na njih da kroz raspravu daju potporu ovoj izmjeni Zakona, a u petak tijekom glasovanja podrže zahtjev da se ona izvrši po hitnoj proceduri putem uredbe Vlade Republike Hrvatske. Ono što već više od deset godina prolaze otočka djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji, oni mogu prekinuti jednostavno – dizanjem ruke za izmjenu jednog jedinog članka Zakona”, napisali su u svojoj objavi.

Točka se našla na dnevnom redu zahvaljujući potpisima koji su u međuvremenu skupljeni.

“Nakon odbijanja stavljanja u proceduru izmjena članka 47. u saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku od strane članova iz vladajuće koalicije 27. lipnja 2019., ova točka ipak je na redu ovu srijedu zahvaljujući 31-om zastupničkom potpisu za njezino žurno uvrštavanje na Dnevni red Sabora. Nakon desetogodišnje borbe za besplatan trajektni prijevoz otočke djece s teškoćama u razvoju te niza neispunjenih obećanja i odbijanja od strane vladajućih, naša inicijativa dobila je tako još jednu priliku da se konačno i slovom zakona zaštiti pravo na dostojanstveni život naše djece.

Nemamo ništa protiv cjelovite izmjene Zakona koje najavljuje ministarstvo, kad i ako se ona uopće dogodi, ali već sada, uz ostale izazove života na otoku, među roditeljima ima veliki broj onih koji jedva financiraju i osnovne obaveze. Upravo zato jedino je rješenje izmjena članka 47. odmah i po hitnoj proceduri. Primjerice, trajektna karta za jedno polazno i povratno putovanje za Bračane košta 200 kuna, a u tu cijenu ulazi i automobil prijeko potreban za transport djece s teškoćama u razvoju. S obzirom da pojedina djeca moraju i po nekoliko puta tjedno putovati na terapije na kopno, troškovi prelaze i 3000 kuna mjesečno. Ako je nama tako, može se samo zamisliti kako je tek onda onima s još udaljenijih otoka poput, recimo, Hvara, Visa ili pak Lastova gdje su karte još skuplje. Također, zbog potrebe za cjelodnevnom brigom za dijete, u mnogim obiteljima radi samo jedan roditelj što dodatno otežava, već dovoljno tešku, financijsku situaciju.

Prethodno je u travnju obećanje da će se izmjena Zakona dogoditi po hitnoj proceduri, i to prije ljetne saborske stranke, dao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a svoju potporu obećala je i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Nažalost, ni jedno ni drugo nisu ispunili obećano, a ministar je u izjavama u proteklih desetak dana „zaboravio“ na obećanje o hitnoj proceduri izmjena članka 47. Zakona i dao novo obećanje o cjelovitoj izmjeni zakona na jesen. Pri tom, moramo ponovno primijetiti kako taj „novi“ zakon još nije ni u fazi savjetovanja sa širom javnosti, koju obavezno mora proći te zbog različitih zakonskih rokova, ne može nikako biti usvojen na jesen kako sad, po novome, obećavaju. Ako Sabor ipak nekim čudom tada uspije krenuti s procedurom, u što, poučeni prijašnjim iskustvom, ne vjerujemo, treba biti jasno da je za prilagodbu tog „novog“ zakona potrebno tri do šest mjeseci. To znači da će sigurno više od godinu dana djeca s teškoćama u razvoju s hrvatskih otoka biti bez besplatnog trajektnog prijevoza za odlazak na terapiju na kopno”, stoji u objavi udruge.

Gospodo zastupnici, nemojte da Vas se i ovog tjedna sramimo!

Bilo kakav pokušaj da se tema gdje trebamo pomoći najpotrebitijima ispolitizira, za svaku je osudu, a u nju ulazi i ova odluka koja je prije desetak dana naišla na nerazumijevanje i na zid nekolicine ljudi koji sjede u Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku.

Nadamo se da će, bez obzira na najave, izmjene Zakona biti izglasane te otići u hitnu proceduru. U ovom slučaju nema čekanja, a svaki dan do konačnog raspleta situacije agonija je za djecu i za roditelje. Brojni su, zbog velikih financijskih izdataka, morali smanjiti broj terapija, a zbog toga pate djeca s teškoćama u razvoju.

Gospodo saborski zastupnici, nadamo se da Vas se u narednim danima nećemo sramiti. Sutra se raspravlja, a u petak se odlučuje nešto zbilja važno. Ovo je odluka o nečemu gdje politika staje, a ta je odluka isključivo ona ljudska, koja nema veze s plavima, crvenima, zelenima ili narančastima.