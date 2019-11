Gorski kotar i Lika strepe: Tisuće migranata skriva se po šumama i samo se pitamo čija je kuća sljedeća na udaru za pljačku ili palež

Autor: Dnevno, B.V.

U Delnicama je ljetos održan prosvjed na kojem su nesretni Gorani zavapili prema ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, kao i prema svim hrvatskim institucijama, da ih zaštite od migranata koji svakodnevno prolaze njihovim krajem.

Zbog provaljivanja u kuće i vikendice i života u konstantnome strahu, tražili su da granice zaštiti vojska, jer su malobrojni policajci već tad bili na izmaku snaga. O prosvjedu koji je tada organizirao Delničanin Tomislav Majnarić, zajedno s Hrvatskom strankom prava Primorsko-goranske županije, pisali smo ovdje.

No, usprkos vapaju hrvatskih građana, institucije nisu imale sluha za probleme stanovnika Like i Gorskog kotara. Očajni su stanovnici tog dijela Hrvatske od ljeta do sada svašta doživjeli: od upada u domove, pljački i paleža, a sve su se više za pomoć počeli obraćati Tomislavu Majnariću, jer je on ljetos prvi hrabro progovorio o svemu što se događa. Kap koja je prelila čašu i koja ga je ponukala da objavi videoporuku, bila je zapaljena šumarska kuća na Plataku.

“U Gorskome kotaru i Lici je skoro pa ratno stanje. Stvari su izmakle kontroli. Danas sam dobio obavijest da je šumarska kuća kod Platka potpuno izgorila”, započeo je Majnarić u video objavi na svome Facebook profilu, pozvavši sve ljude koji imaju ovakvih problema da progovaraju o svojim nevoljama i to ne samo u lokalnim kafićima ili sa svojih Facebook profila, već da obavijeste medije o svemu što proživljavaju, od kad su započela ilegalna prodiranja migranata u Hrvatsku.





“Treba pritisnuti Kolindu Grabar-Kitarović, ona je vrhovna zapovjednica oružanih snaga, treba pritisnuti Plenkovića ili pritisnuti Božinovića, javite se medijima sa svojim pričama pa da se preko javnosti nešto proba promijeniti. Stanje je alarmantno, pitanje je čija će kuća noćas goriti. Već je opasno postalo izaći iz kuće ili je ostaviti na sat vremena samu. Cijele bande su po šumama. Koja je razlika ovaj slučaj ili Vukovar kad se branila Hrvatska prije 30 godina? Dom se mora obraniti, a ovdje smo sami u ovoj priči. Svaka čast policiji, ali ona nam ne može pomoći”, spomenuo je Majnarić i hrvatske policajce, koji premoreni padaju s nogu u pokušaju obrane hrvatske granice od ilegalnih ulazaka.

“Sad dolaze zima i snijeg, tek sad će biti pravih provala. Mi tražimo samo sigurnost u svojim domovima, tražimo mir”, poručio je Majnarić. Osvrnuo se na slučaj Štajerske straže u Sloveniji i konstatirao da će i u rijetko naseljenim mjestima Gorskog kotara ovakve vrste zaštite biti nužne, kad ih već državne institucije uporno ignoriraju.