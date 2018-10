GORI U VLADI! Na korak su do pucanja! Što se dešava u strogoj tajnosti?

Usprkos tome što se premijer Andrej Plenković u očima javnosti pokušava prezentirati kao hladan tip koji čvrsto drži sve konce u rukama, održavajući pritome stabilne odnose u svojoj Vladi, realna je situacija daleko od očiju javnosti posve drugačija. Naime, sukobi među ministrima odvijaju se gotovo na dnevnoj bazi, a u vladajućim krugovima mnogo je netrepeljivosti te se stječe dojam da sve teže zajedno funkcioniraju, ali i da su na korak do pucanja. Nedavno su tako u žestok ‘fajt’ ušli ministar financija Zdravko Marić te prvi čovjek hrvatskog zdravstva Milan Kujundžić čijem su verbalnom obračunu mogli svjedočiti I građani, a do kojega je došlo zbog novih poreznih nameta. Kujundžić je naime kroz prijedlog posebnog poreza na duhan I cigarete kanio nabaviti dodatna financijska sredstva za prezaduženi zdravstveni sustav, što Mariću nije nimalo prihvatljivo, jer strakuje od rasta sive ekonomije, ali I pada prihoda proračuna. S druge strane, Kujundžić ovom metodom nastoji riješiti probleme u svojem resoru, koji je ionako pred kolapsom. Skuplje cigarete i žestoka alkoholna pića za 50 posto u odnosu na aktualnu cijenu, ideje su koje ministar zdravstva namjerava pretočiti u zbilju kroz novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, iz čega pak proizlazi da bi od kutije cigareta čija je cijena 20 kuna, HZZO-u trebalo ‘kapnuti’ deset kuna, a to će se dakako reflektirati na porast cijene cigareta i žestokih pića. Novim Zakonom predviđa Kujundžić I povećanje izdvajanja iz premija obavezbog osiguranja automobila s četiri na sedam posto, a taj trošak snose osiguravajuće kuće. Ujedno, najveći iznos participacija za one koji ne plaćaju dopunsko zdravstveno osiguranje iznosio bi 4000 kuna, umjesto dosadašnjih 2000 kuna, što bi zdravstvu osiguralo dodatnih dvije milijarde kuna. Međutim, Zakon je ovo s kojim se u Ministarstvu financija odbijaju složiti, što se dade iščitati iz Marićevih riječi. Ministar financija poručio je da će Vlada o najavljenom poskupljenju zauzeti stav kada za to dođe vrijeme, no dodao je I kako je on više sklon poskupljenju kutije cigareta za dvije, najviše tri kune. Govoreći o oporezivanju duhana naveo je da su u stalnom dijalogu s duhanskom industrijom, te najavio da će se do konca godine izaći s prijedlogom blagog povećanja trošarine na duhan i duhanske proizvode. Drugim riječima, ništa od Kujundžićeve revolucionarne zdravstvene reforme. Pljuska mu stiže u nezavidnom času kada stotine žena diljem Hrvatske progovaraju o neugodnostima iz hrvatskim bolnica, svega nekoliko dana otkako se u Saboru glasalo o njegovom opstanku na poziciji ministra. Kujundžić je navodno nezadovoljan ovim Marićevim packama te pomalo frustriran problemima koji se oko njega gomilaju no nema namjeru povući se s pozicije. Problema glavni državni blagajnik Marić nema samo s ministrom zdravstva, nedavno je u konflikt ušao s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom.

Njihove je odnose poljuljala kriza u Uljaniku. Dvojica ministara čija je uloga krucijalna u rješavanju problema s pulskim škverom, a koji bi surađivati trebali i po pitanju provedbe ostalih reformi, u sve su lošijim odnosima, svjedoči to i izvor blizak vladajućima. Horvat je podsjetimo, na čelo Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta stigao kao zamjenik bivše ministrice Martine Dalić s kojom je Marić odlično surađivao.

Tenzije su izražene, a ovaj dvojac ima potpuno drugačije pogleda na mnoga ključna pitanja. Za razliku od Marića koji je liberalnih pogleda na ekonomiju, ali i koji je sklon racionalizaciji, Horvat je prije svega dugogodišnji HDZ-ovac i bitno mu je na kojoj je poziciji i u kojem smjeru ide njegova politička karijera, što Mariću nije nimalo simpatično, a osim toga novi ministar zamjerio mu se nakon što je javno kazao da će očistiti njegov prijedlog zakona od stvari koje se protive poduzetništvu, pri čemu se referirao na podizanje osnovice za direktore tvrtke, što je dio Marićeve reforme.

Višetjedna trakavica oko Uljanika dodatno je zavadila ministre što je potvrdilo i Marićevo pismo kuvertirano na Horvatovu adresu. Kada je riječ o Uljaniku, dvojac ratuje i oko potencijalnog strateškog partnera, jer dok je Horvat za opciju da Uljanik spašava Danko Končar, Marić je sklon ideji da tu ulogu preuzme Tomislav Debeljak iz Brodosplita. Budući da se krizi u Uljaniku ne nazire kraj, izgledno je kako će se ti problemi preliti i na Vladu, a samim time i na odnose dvaju ministara. Požar se prije nekoliko tjedana gasio na relaciji Marić-Gari Cappeli, budući da Hrvatska lani nije ubrala očekivane prihode od turističkog sektora, točnije, rekordima usprkos kada je riječ o noćenjima i dolascima, prihodi na koje su u Ministarstvu financija računali, oni od PDV-a su podbacili.

Država je sukladno tome, prema napisima medija zbog manjeg broja izdanih računa ostala bez 800 milijuna kuna, na koje su računali što je rezultiralo time da Ministarstvo financija diže PDV na usluge u turizmu s 13 na 25 posto. Kako u svakom hrvatskom zakoniku i pravilniku postoji ona dobro znana rupa, ugostitelji su lani registrirali društva s ograničenom odgovornošću ili pak obrte kao početnici ne bi li se oslobodili PDV-a u prvoj godini.

Gostujući nedavno na N1 televiziji ministar Capelli dao je naslutiti prve obrise rata s Ministarstvom financija tvrdeći da svak smanjenje nameta pozdravlja te prebacujući lopticu na ministra financija, koji donosi konačnu odluku. A kako je Marić čovjek koji teško odstupa od svojih odluka te imajući u vidu da je turizam jedna od najvažnijih grana za punjenje državne blagajne teško da će do toga i doći usprkos Capelliju, koji neizravno u javnosti, a izravno u Vladi iza zatvorenih vrata inzistira na smanjenju poreza. Ujedno, Marić je zbog svoje porezne reforme ušao u sukobe ne samo s HDZ-ovim ministrima već i koalicijskim partnerima iz HNS-a i HSLS-a, a sami premijer Andrej Plenković sve je ljući na ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. Od toliko sukoba, ne treba čuditi što ministri reforme koje su najavljivane ne uspjevaju realizirati.