Gordan Maras neviđeno ismijao Amsterdamsku koaliciju! Buknula velika rasprava

Predsjednik zagrebačkog SDP-a, Gordan Maras, oglasio se na društvenim mrežama jednom zanimljivom objavom.

U tekstu koji je napisao na Twitteru ismijao je Amsterdamsku koaliciju kojoj su se priključili Demokrati okupljeni oko Miranda Mrsića.

“Kaže @anka_mrak da je SDP Hrvatske propustio šansu i sad je vrijeme za New Kids on The Block! To su: Anka, @KBeljak, HSU Silvano, Uljanik @IvanJakovcic i @drMrsic. Još uz Vesnu Pusić dolazimo do mladih nada #politikahr. Oni zbilja do sada nisu imali prilike i treba im dati šansu”, napisao je i vrlo brzo dobio odgovor.

Na njegov status prvi je odgovorio glasnogovornik GLAS-a Ismar Avdagić.

”Možemo zajednički proći svaku pojedinu rečenicu iz intervjua na koji se pozivaš pa da vidimo koja od njih nije točna ili logički neodrživa. Usput, nijedna nije pljuvački nastrojena prema SDP-u, za razliku od tvog tvita”, napisao je Avdagić i objavio dio u kojem je Mrak-Taritaš rekla da je SDP svoju šansu prokockao.

Maras je nastavio rapsravu.

“Mi smo prokockali, formalno smo najjači. To je pohvala? Baš me zanima tko bi sada ‘razočarane’ po tebi trebao utješiti i postati stvarna najjača oporba? Vjerojatno New Kids on The Block. Deseti izbori, a uvijek nova priča. Mene je u politiku uveo Račan, bolje nego Ivan Vrdoljak”.

Raspravu su nastavili spominjući i Bandića, a komentar je ostavio i Mirando Mrsić.

“Neformalna logika neizostavna je disciplina u savladavanju vještine dobrog argumentiranja. Zamjena teza je jedna od tih disciplina. Podsjećam kolegu Marasa da nije problem u Amsterdamskoj koaliciji nego u Zagrebu na Iblerovu trgu”, napisao je.

Ubrzo se oglasio i bivši SDP-ovac Bojan Glavašević.

“Neukusno je kad se pojedinci iz opozicijskih političkih opcija, osobito onih koje su nominalno na istoj strani političkog spektra, međusobno podbadaju jer se natječu za podršku građana, a do jučer su bili u koaliciji. To je petparačko politikantstvo, a ne politika”, rekao je Glavašević.

