Goran Marić podivljao na novinara: ‘Vi mene provocirate’

Autor: Dnevno.hr

Reporter N1, Hrvoje Krešić upitao je ministra Gorana Marića hoće li ispuniti obećanje i napustiti politiku ako se zatvori Rafinerija Sisak.

“Rekao sam da ću se zalagati i neću dopustiti kao političar da se takva odluka donosi ako ja na to mogu utjecati. Ja se i dalje zalažem da se ne zatvara… Po tom pitanju Vlada izravno ne može ništa učiniti.”

Jeste li dali lažno obećanje?

Nisam.

Kako ste mogli tako nešto reći sa svojim iskustvom u politici?

“Vi mene namjerno provocirate, a ja ozbiljno razgovaram, a vi izbjegavate to. Kažem da sam rekao da ću se zalagati da ne dođe do zatvaranja i ako bi bilo do mene ja bi dao ostavku. Da ja mogu odlučiti da se ne zatvori dao bi ostavku.”