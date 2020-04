GONG SE OBRATIO VLADI: Tko zagovara praćenje mobitela, struka ili Plenković i Kopal?

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Izvršna direktorica GONG-a Oriana Ivković Novokmet u Newsroomu na Televiziji N1 izvijestila je kako je GONG danas podsjetio Vladu na pismo 46 udruga civilnog društva, kojim se upozorava na kršenja ljudskih prava u prijedlogu praćenja mobitela, odnosno Zakonu o zakonu o elektroničkim komunikacijama.

“Ostajemo doma, ali ne damo svoja prava. Tražimo i od Vlade da bude odgovorna. I dalje nemamo odgovor na pitanje koja je svrha, nemamo ograničenje, nemamo odgovor na to tko će sve imati pristup podacima. Podsjetili smo i da treba dvotrećinska većina u Saboru za sve odluke koje se tiču ljudskih prava”, kaže Ivković Novokmet.

Podsjeća na devedesete kada su praćeni novinari čija je privatnost završavala u policijskim dosjeima i smatra da trebamo jasan odgovor na pitanje tko zagovara uvođenje ovakvog nadzora.

“Trebamo čuti je li to stav struke, je li to zagovaraju Markotić i Capak, ili to guraju Božinović, Plenković i Kopal”, poručuje izvršna direktorica GONG-a.

Podsjeća i na 5 zahtjeva za čuvanje demokracije koje su sastavili nakon što su se neke ideje, kako je rekla, počele kotrljati.

“Treba nam odgovorna vlast koja se drži procedura i zakona, nemamo na jednom mjestu objavljeno koje su sve mjere na snazi i tko ih je donio. Bitno je i da su one vremenski ograničene. Imamo i vrlo jak stožer koji upravlja svime i koji ne odgovara Saboru i zato je bitno da postavljamo pitanja”, zaključuje Ivković Novokmet.