Goli, ludi, pijani! Split gori! Počela je Ultra

U Splitu je započelo još jedno sedmo po redu Ultra ludilo. Tisuće partijanera iz cijelog svijeta zaposjelo je Split te će u tri večeri ovoga vikenda uživati u zvucima i glazbi najvećih svjetskih DJ-a. Od ranog jutra partijanere se moglo vidjeti po Splitu, u iščekivanju večerašnjeg početka te su osim kontrolnih punktova na kojima su se gosti i partijeneri mogli uputiti u sva događanja koja ih očekuju kupovali su i ulaznice. Vrijeme su kratili na Rivi, Matujušci, Đardinu, Zapadnoj obali.. Podsjetimo od ove godine lokacija Ultre je preseljena s Poljuda u nedaleki Park mladeži nakon dugih i napornih pregovora organizatora, Grada Splita i RNK Split-a.

Glavna zvijezda prve večeri Ultre u Splitu je David Guetta čiji je nastup na velikoj pozornici Ultre najavljen za 21 sat. Svaki posjetitelj Ultre kao i proteklih godina na Poljudu mora za ulazak na stadion proći tri kontrole. Na prvoj se pregledavaju narukvice, na drugoj sadržaj torbi, nakon čega treba proći kroz sigurnosni rendgen. No sve ide brzo i bez puno problema a partijeneri su kao i svake godine jako dobro raspoloženi. Za sve koje misle krenuti na Ultru podsjećamo da ponesu i novca jer cijene pića nisu za svačiji džep te su iste kao i lani. Pola litre vode košta 30 kuna, kao i sva druga gazirana pića dok se cijene piva i žestokih pića od 30 do 45 kuna. Mladi ljudi koji su u Split stigli iz cijeloga svijeta zasigurno će uživati i zabavljati se iduća tri dana odnosno večeri uz najbolje svjetske DJ-e.

Welcome home Ultranauts! The gates are open! #UltraEurope2019 pic.twitter.com/nOoKf1N9pP



Uz Davida Guettu publika će večeras između ostalih uživati u glazbi Armina yan Buurena i Nicky Romero. Ultra ludilo se nakon splitskog trodnevnog vikenda seli na Brač, Hvar i Vis.

Startin’ to get hot in here! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k9kNWFsu3e

— Ultra Europe (@UltraEurope) 12. srpnja 2019.