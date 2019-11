GOLDSTEIN ŽELI MINIMIZIRATI ŽRTVE JASENOVCA: Kaže da je broj žrtava zadnja stvar o kojoj treba govoriti

Autor: Dnevno

Profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ivo Goldstein osvrnuo se na izjavu Miroslava Škore koji je rekao ‘da su objave u pojedinim medijima o tome da će ako treba prekopati arhive vezane za Jasenovac, lažne vijesti.’

Kaže da o Jasenovcu puno zna pa tako i o arhivima koji ga se tiču, a prošle je godine objavio i knjigu na tu temu. “Prekopao sam ja sve tu u Hrvatskom državnom arhivu, prema tome o Jasenovcu i arhivima koji se tiču Jasenovca puno znam. Objavio sam prošle godine knjigu i malo više o Jasenovcu. Prema tome, mogu se ponuditi za vodiča. Tko misli prekapati u Jasenovcu, zaradit će, što se mene tiče krivičnu prijavu, jer po kaznenom zakonu tko prekapa po kulturnom dobru od nacionalnog značaja može se kazniti kaznom do pet godina zatvora. Drugo, sve to su gluposti, svinjarije. Da ne upotrijebim težu riječ, ali već sama svinjarija nije ništa loše, što sam rekao nego je grozno da ta desnica stalno priča o tome. O tom Jasenovcu”, rekao je Goldstein.

Kazao je kako postoji želja da se minimiziraju žrtve Jasenovca. “Naime, o čemu se radi. Ima jedna ekipa koja kaže “u Jasenovcu nitko nije stradao” ili tu ima različitih verzija. “Tu nitko nije stradao”, “stradali su samo politički zatvorenici koji nisu voljeli Hrvatsku” ili “stradali su samo ljudi koju su bili internirani pa su od hladnoće umrli ili od bolesti, ali nitko nije na silu ubijen.” Ali gledajte, njihov prijatelj Thompson pjeva “Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara”. Prema tome, on kaže da su Maksovi mesari tamo nešto radili. Pa sad, nek se dogovore s Thompsonom jesu radili ili nisu radili, to je prvo”, pojasnio je Goldstein.

Smatra da se mora početi od osnovnih činjenica. “U javnoj ustanovi Spomen-područje Jasenovac postoji studiozno rađen popis koji ima 83.811 žrtava i to je svaka žrtva tamo. Ti ljudi su imali svoje egzistencije i njihova tragedija, da su tamo ubijeni je dokumentirana u više dokumenata. Problem su romske žrtve. Romi nažalost, nisu ulazili u popise stanovništva, s njima je teže. Međutim, sada ovih zadnjih godina se rade intenzivna istraživanja o genocidu nad Romima i mi ćemo doći, ja se nadam, do nekih približnih brojki o romskom genocidu”, kaže hrvatski povjesničar Ivo Goldstein.