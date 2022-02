GODINU DANA BEZ BANDIĆA! Nema više aferaša, kumova i pajdaša, ali Zagreb grca u smeću i još čeka Tomaševićevu revoluciju

Autor: Iva Međugorac

Punih godinu dana u Zagrebu ne ‘dela’ Milan Bandić. Sutra, u ponedjeljak, 28.02. bit će točno 12 mjeseci od smrti zagrebačkog gradonačelnika.

Premda su se propitkivale okolnosti u kojima je pokojni gradonačelnik skončao život, prijava podnesena nedugo nakon njegove smrti protiv Bandićevih nekadašnjih suradnika doktora Gzima Redžepija i Natalije Price, ovih je dana odbačena.

Od te kobne noći Prica se sve rjeđe pojavljuje u javnom prostoru, ne oglašava se pretjerano ni doktor Redžepi, a nije ni Zagreb više ono što je bio. Gradom od posljednjih lokalnih izbora upravlja Tomislav Tomašević, kandidat platforme Možemo, koji je i za Bandićeva života gradonačelniku bio noćna mora, radi aktivizma i kritika koje je iznosio na njegov račun prozivajući ga radi brojnih suspektnih projekata. Nema Bandić još uvijek na svojem grobu spomenik, a sjećanje na njega nastoje očuvati, tek rijetki vjerni suradnici koji su u gradonačelnikovoj sjeni gradili svoje karijere i zgrćali imetak.

Već u prvim tjednima Tomaševićeve vladavine saznalo se da Zagreb grca u milijunskim dugovima, a saznalo se i za Bandićeve ortake i afere, dio njih je pohapšen, no zlobnici će reći da ni Tomašević nije dirnuo u pravo osinje gnijezdo, već da su i tijekom privođenja pale sitne ribe, one krupne, koje su uz Bandića gradile vlastiti imidž uspješno su se razbježale, a dio njih i danas sjedi u gradskoj upravi, možda ne na istim, vodećim pozicijama, ali u svakom slučaju na pozicijama koje nisu nesigurne.

U Zagrebačkom holdingu i bez Bandića svjedočimo kaosu, Tomašević se u svega nekoliko mjeseci vladavine uspio zavaditi s vlastitom upravom, a da pokojni Bandić može ustati iz groba vjerojatno bi mu najteže palo to što je na sastancima čelnih ljudi ove gradske tvrtke sudjelovao i redatelj Dario Juričan. Teško bi Bandiću vjerojatno palo i to što je i bez njega otvorena žičara na Sljemenu, preplaćeni projekt koji je slovio i kao njegova posljednja afera, i ove se godine bez njega u glavnom gradu održao Advent, skrominiji nego ranijih godina, ali ga je bilo, kućice možda nisu raspoređivali njegovi ortaci i šoferi, no u konačnici građani nisu bili pretjerano oduševljeni Tomaševićevom skromnijom verzijom ove božićne manifestacije koju je i bez Bandića organizirala njegova šefica Turističke zajednice Martine Bienenfeld.

Pokušava se u Zagrebu bez kralja otpada Petra Pripuza organizirati odvoz otpada, no tu Tomaševiću ne ide sve po planu, iako se opirao suradnji s nekadašnjim Bandićevim suradnikom na nju je na koncu u jednoj mjeri ipak morao pristati, otpad je jedan od gorućih Tomaševićevih problema, a uz njega tu je i obnova koja stoji na mjestu te otkazi koje najavljuje u Holdingu čiji djelatnici u tom slučaju prijete tužbama. Na mjestu na žalost ne stoje cijevi, one nerijetko pucaju, a više nema Pavla Kalinića i onih koji su u Bandićevo doba nagledali te hitne situacije.

Nema više ni mjere “roditelj odgojitelj”, brojni roditelji najavljuju tužbe protiv Grada zbog redefiniranja toga statusa, plaču vjerojatno za Bandićem i svi oni koji su navikli na povoljniji javni prijevoz i jeftinije komunalije, jer će sasvim sigurno na tom polju uslijediti značajna poskupljenja, što će biti s besplatnim Bandićevim udžbenicima još se ne zna, ali se zna da se Tomašević uspio sastati i sa gradonačelnikovim prijateljem kardinalom Bozanićem, ali i sa upravom Dinama s kojom dogovara početak gradnje stadiona.

Sve su to moji projekti, vjerojatno bi danas rekao pokojni Bandić na poteze koje vuče njegov nasljednik Tomislav Tomašević koji zazire od takvih prozivki od kojih ipak teško može pobjeći, jer uza sve loše što je ostavio iza sebe u vidu afera, Bandić je u Zagrebu uistinu ponešto radio, i pokretao što i ne čudi- bio je jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u državi, vladao je Zagrebom u šest mandata, a smrt ga je sustigla tijekom borbe za sedmi uzastopni mandat, koji bi vjerojatno i da je poživio bio upitan. Milan Bandić na hrvatskoj političkoj sceni bio je i ostao enigma, vječni populist, lukavac i čovjek iz naroda, s manirima siromašnog mladića iz svoje rodne Hercegovine, iz koje je došao u veliki Zagreb.









U to doba siromašni mladić s jednim kuferom, i gaćama mora da nije ni sanja gdje će ga životni put odvesti. S godinama je spretno stvarao mrežu poznanstava, gradio vlastiti imidž, a onda opet njegovao političku mudrost premreženu trgovinom i utjecajem, koji ga je skoro dva desetljeća držao u fotelji zagrebačkog gradonačelnika. Bio je Bandić sve po malo- vrhunski trgovac, ljevičar, desničar, vjernik, sportaš, ljubitelj životinja, a oni koji ga se prisjećaju reći će da nije imao ideologije, ali je imao razumijevanja.

Premda je nerijetko sa svojim suradnicima povisivao ton, on je točno znao kako pristupiti narodu, blatnjavih cipela obilazio je Kozari Bok dok su njegovi suparnici gradom paradirali u odijelima, običnim smrtnicima nudio je rješenja pružajući im ruku, i na taj način stvarao je od sebe nesvakidašnju figuru, jer da, nije baš uobičajeno da sa oko 60 afera za vratom, s nizom sudskih postupaka pa i nakon boravka u Remetincu, netko nonšalantno osvaja simpatije građana, a time i vlast.

”Bio je iskren i volio je razgovarati, više o politici nego o teoriji. Bio je već tada poseban, imao je jasne stavove, imao je svoju viziju i pokazivao je velike ambicije. Od početka je pokazivao jednu želju da mijenja svijet, a tu smo bili slični. I ja sam se morao boriti jer mi je otac bio u logoru, Hrvati su bili neravnopravni, smatrao sam da moram tražiti načine da se borim za slobodu svoga naroda i to sam prepoznao i kod Bandića. Nas je spojilo to nacionalno, ali i socijalno jer smo i jedan i drugi osjetljivi na sirotinju” ispričao je jedne prilike o Bandiću pokojni profesor Tomac pričajući priču o političaru iz Pogane Vlake kojega je opjevao grudski gusar Šimić.

”Prve gaće i kaputa malo, sašilo mu kad u školu slalo, bos najviše hoda je po selu, zimi ljeti kroz godinu cijelu, tvrd mu taban u obiju noga, žesticu draču gazit moga, kad je prvi razred pohađao, od krmeta opanke imao”, pjesma je to u kojoj se slikovito opisuje gradonačelnikovo djetinjstvo.









Poznato je da je Bandić u Zagrebu upoznao svoju suprugu Vesnu, koja kako je nedavno izjavila danas bez njega teško živi. Poznato je i da je Bandić najponosniji u životu bio na svoju kćerku Anu Mariju, koja se do danas ni jednom riječju nije oglasila o smrti svojega oca, a poznata je i Bandićeva politička putanja. Njegova politička karijera kreće ulaznom putanjom 1993. godine, kada postaje tajnik gradske organizacije SDP-a. Dvije godine kasnije sjeda u zastupničke klupe u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, šef zagrebačkog ogranka stranke postaje već 1997. godine.

Na izvanrednim izborima u Zagrebu 2000. godine postao je zagrebački gradonačelnik, a mjesto je osvojio i na redovnim izborima godinu kasnije. No, ostavku je podnio 2002. godine nakon što je pod utjecajem alkohola prouzročio prometnu nesreću i pokušao podmititi policajca koji ga je prijavio. Tada ga mijenja Vlasta Pavić, no već na izborima 2005. godine opet postaje nositelj partijske liste te osvaja 40,95 posto glasova I ponovno staje na čelo Zagreba. Kada je Račan umro, kandidira se za šefa SDP-a, ali iz te utrke ispada već u prvom krugu. Na idućim lokalnim izborima u svibnju 2009. godine, koji su ujedno bili I prvi izravni izbori pobjeđuje Josipa Kregara u utrci za gradonačelnika, a iste te godine kandidira se I na predsjedničkim izborima radi čega ga SDP briše iz članstva. Izgubio je u drugom krugu od Ive Josipovića.

Neuspjeh je doživio i na parlamentarnim izborima 2011. sa svojom nezavisnom listom, ali na lokalnim izborima 2013. još jednom je postao gradonačelnik Zagreba kada je sa 65,67 posto osvojenih glasova pobijedio Ranka Ostojića koji je dobio podršku 32,37 posto birača. Za parlamentarne izbore 2015. oko sebe je okupio 15 stranaka, među kojima je bila i njegova stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti koja se danas jedva održava na životu.

Njegova koalicija je na izborima u studenom 2015. godine osvojila dva mandata. Otkako ravna gradskom politikom uz Bandića se vezuju afere, od toga da je dodjeljivao poslove kumovima, razmjenjivao gradska zemljišta na štetu grada do poslova s nadstrešnicom. Na sve te prozivke Bandić je nerijetko odgovarao u svome stilu. ’Kaj bi Bandić kao Betmen 24 sata? 16 sati sam na ulici, 24 ne mogu bit – s dva pištolja i dvije puške hodao i gledao što ko radi po gradu?’ tek je jedna od izjava gradonačelnika koji se dičio time da svaki radni dan počinje trčanjem dajući i time naznačiti kako je on zapravo veliki radoholičar.

Bandićevo prvo ozbiljno posrnuće odvilo se u listopadu 2014. godine, kada je osumnjičen za paletu kaznenih djela, a govorilo se o pogodovanju, nezakonitom zapošljavanju, korištenju službenog auta u privatne svrhe, krivotvorenju isprava. Nakon mjesec dana u pritvoru, slobode se domogao uz jamčeinu od 15 milijuna kuna. Zabranjen mu je dolazak na posao, komunikacija s gradskim djelatnicima te potpisivanje akata.

U pritvor se vraća zbog utjecaja na svjedoke, pa ponovno pušten nakon odluke Ustavnog suda. Povratkom na posao obračunao se s kadrovima svoje zamjenice. U posljednje vrijeme Bandić je izazvao brojne kontroverze gradnjom fontana diljem Zagreba te preuređenjem parka na Savici protiv koje se pobunilo lokalno stanovništvo.

Dječak iz Donjih Mamića daleko je dogurao I kada je o imovini riječ. U srednjoj školi, kažu oni koji ga poznaju iz mladih dana, nije bio pretjerano dobar učenik, ali zbog siromaštva jer kao mladić ostao je bez oca, bio je vrlo uporan i tvrdoglav. Upravo u tome leži ključ njegova uspjeha. Mladi Bandić nižući uspjehe u metropoli nije zaboravio niti svoj rodni kraj pa je u hercegovačkom zaselku kod Gruda u kojem je rođen, sagradio veliku i raskošnu kuću – Bandićeve dvore. O njegovoj zagrebačkoj imovini u medijima se također svojedobno intenzivno progovaralo.

No, to je Bandić, o njemu se pričalo i pisalo koješta, a on je živio, radio i stvarao, nižući afere i kontroverze, sve to nije mogao postići sam, uz njega je uvijek netko stajao- od SDP-a u kojem je stasao, Milanovića s kojim se posvađao pa na koncu pa na koncu do Plenkovića kojega je pritiskao svojim saborskim žetončićima. Kako je burno živio, tako je Milan Bandić burno skončao, ostavljajući za sobom stotine neodgovorenih pitanja, ali i Zagreb kojim danas upravlja aktivist Tomislav Tomašević koji tek treba pokazati što zna i umije.