‘GLUPA OPERACIJA RUSA’: Što su njihovi brodovi radili u Jadranu? ‘Kao iz Hladnog rata’. Oglasio se i MORH

Krize povezane s ratom u Ukrajini šire se i na ostatak Europe, kako što se tiče energenata, rasta cijena hrane, tako i u vojnom smislu, a pri tome se ne radi samo o pomoći u obliku naoružanja koje europske zemlje dostavljaju Ukrajini.

Naime, napetost se javila i na Jadranskom moru, duž talijanske obale gdje su mediji objavili da su ratni brodovi ruske mornarice proteklih tjedana došli na sam ulaz u more i pokušali blokirati izlaz velikom američkom nosaču aviona Harryju Trumanu, koji je također na Jadranu.

Talijani jačaju svoje patrole, a vojni analitičar Ivica Mandić smatra, pretjeruju. Ove ga aktivnosti podsjećaju na one iz Hladnog rata, a dolazak ruskih snaga na Jadransko more ga ne čudi.

“Ništa posebno neuobičajeno da ratni brodovi dođu i gledaju vježbe druge strane, ovo je na jedan način provokativno u smislu da se dođe tako blizu, ali nekakva prijetnja posebno udarnoj skupini nosača nije”, rekao je Mandić za Dnevnik Nove TV.

Exclusive photos each other facing of Italian Navy with Russian Navy in Ionian nd Adriatic Sea. ITA Navy as reported marked RU units with Marceglia F597 FREMM-ITA frigate nd Longobardo S524 Sauro class mk4. RU assets reported: Adm Grigorovic, Adm Tribuc, Varyag.

