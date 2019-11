GLAVAŠ SVE LUĐI ZA MILANOVIĆEM! ‘Nikada me nije nazvao ratnim zločincem, a Vučić se s njim neće dobro provesti!’

Autor: S.V.

Saborski zastupnik Branimir Glavaš danas je bio u prilici da za N1 objasni odluku koja je poprilično uznemirila političke krugove.

Glavaš je, naime, u ime HDSSB-a, ali i svoje osobno, podršku dao predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću što nije “sjelo” ni desnim, ni lijevim biračima.

“Nikada me nije nazvao ratnim zločincem”

“Osobno sam sa Zoranom Milanovićem razgovarao nekoliko puta, nekoliko rečenica. Pratio sam njegov rad i njegov odnos prema meni kao optuženiku i jedno vrijeme osuđeniku za ratni zločin, iz njegovog stava je bilo jasno da poštuje sva tri stupa vlasti i da se ne miješa u rad nijednog. To sam osobno privatno cijenio, nisam zaboravio jer u 10-15 godina nije se iz njegovih usta čulo da je Glavaš ratni zločinac i da ne želi nikakav kontakt. Nije mi pomagao, nisam to ni tražio, ali gledajući iz zatvorske ćelije njegove rasprave i odgovore na saborska pitanja, pa kad sam i ja bio tema, Zoran Milanović se uvijek korektno izjašnjavao o meni, nikada me nazivajući ratnim zločincem”, izjavio je Glavaš, te dodao:

“Kada sam bio u Mostaru u zatvoru imao sam smrtni slučaj u obitelji i bez intervencije Zorana Milanovića ne bih mogao biti na pogrebu svoje sestre u Biogradu. Takav transfer “ratnog zločinca” ne bi se mogao odraditi u tako kratkom roku bez Zorana Milanovića”, otkrio je ovoj televiziji.





Branimir Glavaš dao je do znanja da ga ne čudi Milanovićeva reakcija na njegovu podršku:

“U kampanji je, normalno da je odabrao taj put”, kratko je kazao.

“Milanović će napraviti pomak u odnosima sa Srbijom’

Sa hvaljenjem kandidata kojem je dao podršku, Glavaš je pričao i odgovarajući na upit o uspjesima aktualne predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović za koju smatra da je bila na dobrom putu da riješi problematične odnose sa Srbijom, no da ih je propustila. S druge strane smatra kako bi Milanović to riješio s lakoćom:

“Ako Zoran Milanović pobjedi duboko sam uvjeren da se predsjednik Srbije Vučić neće dobro provesti u razgovoru s Milanovićem koji će mu reći što ga sljeduje bez ručne i da će napraviti taj pomak u rješavanju odnosa Hrvatske i Srbije”, rekao je Glavaš uz napomenu da Kolinda Grabar – Kitarović estradizira političku scenu.