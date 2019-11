GLASNOVIĆ UŠUTKAO STAZIĆA! UKLJUČIO SE PLENKOVIĆ: Sramota! Ovo mora biti kažnjivo!

Saborski zastupnik SDP-a Nenad Stazić tijekom saborske rasprave uputio je pitanje premijeru Andreju Plenkoviću.

“Premijeru, jeste li razmislili o tome da prestanete silne milijarde davati Katoličkoj crkvi, da konačno zaustavite neprestano povećanje broja branitelja i njihovih privilegija, da spriječite predsjednicu da dijele povlaštene mirovine kome i kako hoće? Možda biste onda imali dovoljno da ispunite zahtjeve onima koji uče djecu”, kazao je Stazić na čije je riječi reagirao Željko Glasnović zatraživši Povredu poslovnika. “Ovo što govori gospodin Stazić je skandalozno, on nema pojma koliko branitelja ima, njega nisu smetale stotine tisuća lažnih partizanskih penzija. Taj karakter vodi rat protiv hrvatske države. Laž i obmana mora biti kažnjiva”, rekao je i zaradio opomenu, a potom se u debatu uključio i Plenković.

“Zaista je nevjerojatno da vi ui ovom kontekstu spominjete hrvatske branitelje. Ova Vlada je i kroz svoj program i aktivnosti pokazala stalno, kontinuirano poštovanje prema dignitetu Domovinskog rata. Ispravila je brojne nepravde do naše Vlade. Sve to smo napravili jer smatramo da je to dobro i da je to naša obveza i da oni koji su dali najviše za Hrvatsku to zaslužuju. Ponuda koja je na stolu je cjelovita ponuda do koje se došlo kroz razgovor s predstavnicima sindikata i koja je povezana. Koja je Vlada povećala plaće za 23 posto? O kakvom kaosu govorite? Realnost, to radi Vlada koja ima zdravi rast i ne zadužuje se na račun generacija koje dolaze iza nas. Novac postoji jer smo odustali od spuštanje stope PDV-a za jedan postotni bod”, odgovorio je Plenković.

Stazić je rekao da je ispunio zahtjeve šatoraša, a da njih nema s učiteljima. “Nemojte mene uvjeravati, uvjerite učitelje. Očito vam je u interesu da se ovaj problem ne riješi, jer što su djeca neobrazovanija, gluplja i primitivnija, to će lakše glasati za HDZ”.

Jandroković je reagirao: “Mislim da bi bilo u redu da malo primjerenije govorite o glasačima HDZ-a jer ih je puno više od glasača SDP-a, a nisam čuo da se netko s druge strane jednako obraća njima”.