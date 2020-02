GLASNOVIĆ U SABORU: Milanović je zatajio članstvo u Savezu komunista Jugoslavije

Autor: Dnevno

Željko Glasnović, nezavisni zastupnik, je u Saboru kao ključno etičko pitanje istaknuo to što je, prema njegovim riječima, predsjednik države Zoran Milanović zatajio svoje članstvo u Savezu komunista Jugoslavije.

“Ako lažete, nećete dobiti posao. No, to nije riječ i u slučaju predsjednika države Zorana Milanovića koji je rekao da nije bio pripadnik Saveza komunista Jugoslavije, a bio je“, rekao je Željko Glasnović. “Ako je on lagao o tome, što to govori o moralno-etičkom kodeksu na toj najvišoj razini”, upitao je Glasnović.