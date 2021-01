Glasnović: ‘Država ne financira crkvu, već plaća naknadu! Veljača, Sarnavka, Babić… patološki mrze Hrvatsku!’

Autor: T.Š.

Umirovljeni general i bivši saborski zastupnik Željko Glasnović na svom se Facebook profilu osvrnuo na optužbe oko toga kako crkvene institucije ne pomažu stradalima u potresu, zašto je država dužna plaćati naknadu crkvi, Uz to, dotakao se onih kojima smeta upravo ta naknada crkvi,a ne financiranje određenih nevladinih udruga u iznosu od 1,5 milijardu godišnje. Pritom se dotakao i ‘Novosti’, B.A.B.E., Mirovnih stuidija, GONG-a, Jelene Veljače, Sanje Sarnavke, Matije Babića i drugih nazvavši ih djecom “bivših privilegiranih komunista, partijaša i jugooficira koji patološki mrze RH”.

“Crkvene institucije su kroz povijest uvijek pomagale i brinule o onima na rubu egzistencije. O siromašnima, bolesnima, starima, nemoćnima, djeci i ugroženima. Vječne polemike mrzitelja oko toga zbog čega država iz proračuna ” financira” KC su besmislice i površna razmišljanja nekih karaktera koji veze nemaju što govore. Država ne financira Katoličku crkvu. Država je dužna crkvi plaćati naknadu jer joj je oduzela crkvenu imovinu koju joj nije u mogućnosti vratiti i zbog toga je godišnje isplaćuje, to je cijela filozofija.

I dok mnogima ove dane smeta i Crkva i Caritas, u isto vrijeme im ne smeta što država FINANCIRA (a nije dužna) protuhrvatske nevladine udruge s 1,5 milijardi kuna godišnje. (Izračunato kroz petogodišnji period do 2018.god. što sveukupno iznosi 7,4 milijardi kuna) Samo srpske novosti u 2020.god. dobile su 3,6 milijuna kuna plus sve druge nehrvatske udruge koje su čisti paraziti koji ne proizvode i ne rade apsolutno ništa osim jedne stvari – drže Hrvatsku državu na optuženičkoj klupi. Osim državnog novca, sredstva koja te udruge dobivaju iz europskih i privatnih fondova, brojnih tvrtki, korporacija, ambasada i međunarodnih organizacija teško je nabrojiti. Sredstva na koje bi se trebao plaćati teški porez naravno nisu transparentna. Sve su to recidivi komunističke prošlosti i djeca bivših privilegiranih komunista, partijaša i jugooficira koji patološki mrze RH. Ne samo da joj ne čine dobro nego dapače, nanose joj veliku štetu. B.A.B.E., Mirovni studiji, Savez antifašističke omladine, Pupovčeve ‘Novosti’, GONG, Veljače, Sarnavke, Babići …i tko bi ih sve nabrojao”, napisao je između ostalog umirovljeni general.

Za kraj je dodao kako živimo u neefikasnoj državi u kojoj vlada siva ekonomija.