GJENERO OTKRIVA! Milanović je gubitnik! Ovo je najvažniji detalj: Svima je promakao

Politički analitičar Davor Gjenero, za naš je portal prokomentirao prve rezultate predsjedničkih izbora.

”Potpuno očekivano, kad ste imali na desnoj strani tako snažnu podjelu glasova na dva kandidata, da će onda kandidat ljevice biti u nešto boljem položaju, ali ako uspoređujete rezultat Milanovića sa rezultatom Ive Josipovića u prvom krugu, onda vidite da je zaostatak Milanovićev za Josipovićem ogroman, Josipović je imao negdje oko 38, 39 posto potpore, ovaj će imati negdje oko 31, to je velika razlika, s druge strane imate situaciju na desnici gdje rezultati pokazuju da kumulativno predsjedničini i Škorini glasovi bi omogućili pobjedu u prvom krugu”, smatra naš sugovornik, koji se osvrnuo na Škorin rezultat te poruku koju on šalje Andreju Plenkoviću.

”On je u vrlo nezgodnoj poziciji, tko god da je slušao ono što mu se poručuje sa desnog krila, onda će završiti kao Milanovićeva vlada, 20 posto nije malo, ali je pitanje može li se to artikulirati na parlamentarnim izborima za Plenkovića je važno da Grabar-Kitarović pobjedi u drugom krugu i da nakon toga konsolidira stranku, poruka vam je uvijek desnoj margini ili lijevoj u nekim drugim situacijama da se politički izbori dobivaju u desnom centru, a ne na margini”, tvrdi Gjenero dodajući da Škorini birači mogu odlučiti hoće li biti na margini, ili se prilagoditi drugom najboljem rješenju, odnosno Plenkoviću. ”Oni su imali škare i platno s drukčijim odnosima snaga u HDZ-u, gospođa Grabar-Kitarović prošle je izbore dobila kao tipičan kandidat centra, nju su podržavali oni koji danas podržavaju Škoru jer nisu imali alternative, ali to ne znači da je ona bila njihov kandidat, ona je imala vrlo jasna stajališta, euroatlantski profil, vrlo uglađen, vrlo izbrušen, to nije bila nikakva vruća desnica, niti je ona to danas”, ističe Gjenero. Plenković danas nije izgubio od Milanovića, vjeruje Gjenero koji drži da izbore ne treba miješati.

”I na prošlim izborima nakon prvog kruga Grabar-Kitarović je bila druga, pa i ovaj put će biti predsjednica, čekajte malo”, zaključuje Gjenero.