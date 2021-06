GESTA MIRE BULJA RASPLAKAT ĆE I NATVRĐE! Gradonačelnik Sinja je jasan: ‘Ovo više neću tolerirati’

Autor: Dnevno

Miro Bulj, novi gradonačelnik Sinja, zgrožen je postupkom stočara koji su svoje krave ostavili na velikoj vrućini, zavezane i bez vode.

“Ovakav nehuman odnos prema kravama na suncu po ovoj žegi u neposrednoj blizini središta Sinja više neću tolerirati!” napisao je Bulj u utorak pa objavio snimku na kojoj se vidi kako donosi vodu životinji.

Bulj je na Facebooku bio aktivan i jučer, kada se zgrožen požalio na prevelik uvoz hrane.

“Plodno Sinjsko polje, bistra cetinska voda, a milijuni turista se hrane iz uvoza”, požalio se u ponedjeljak sinjski gradonačelnik.

“Pa je l’ to sramota!? Nemamo povrća ni za sebe. Druga je sramota da 2021. godine Sinjsko polje nije navodnjeno, a pojimo vodom pola županije i otoke. Više vode ima Cetina nego svi izvori u Izraelu u kojem je svaki metar navodnjen. Svake četiri godine nam se obećava navodnjavanje Sinjskog polja, pokazale se do sada da su to samo pusta predizborna obećanja”, tvrdi Bulj pa dodaje:

“Mi u Hrvatskoj imamo 1,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta od kojeg je navodnjeno samo jedan posto. Samo u Dalmaciji je dvista tisuća hektara obradivih površina, mogli bismo 11 milijuna ljudi hraniti, ali bez vode to je nemoguće.

Veliki uvoz?

Imamo sva ova bogatstva, a mi uvozimo nikad više hrane. Moramo navodniti naša polja i zaorati svaki kvadrat poljoprivrednog zemljišta.









Vrijeme je za poticanje domaće proizvodnje”.

Podsjećamo, Mostovac je u drugom krugu izbora pobijedio HDZ-ovog Igora Vidalinu.

“Ne zanima me tko je bio u kampanji za koga..,, zanimaju me samo građani. Bitno mi je da znam gdje je svaki uposlenik, gdje se nalazi svaki dan. Bitna je hijerarhija, komunikacija”, poručio je na preuzimanju vlasti ranije u lipnju.