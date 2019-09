GENIJALNA RUŽA OPET POKORILA EUROPU! Očitala im bukvicu kao nikad nitko! (VIDEO)

U raspravi o Europskom danu sjećanja moglo se čuti da cijela jedna generacija u Europi nije doživjela rat i da od 1945. do danas vlada mir. Sramotno je to što eurokrati ignoriraju velikosrpsku agresiju na Hrvatsku koja se dogodila dijelom i zbog njihove inertnosti. Nisam to mogla prešutjeti!

Gepostet von Ruža Tomašić am Mittwoch, 18. September 2019