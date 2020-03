GENERALI ŽESTOKO PO MILANOVIĆU: Znate li što je zapravo napravio micanjem bisti s Pantovčaka?

Dva hrvatska generala bojnika Ivan Tolj i Ivan Kapular reagirali su na posljednji potez novog predsjednika Zorana Milanovića koji je s Pantovčaka izbacio sve biste.

”Zbog koronavirusa, a možda i zbog stranačkih izbora u HDZ-u, zbog svakojakih nevolja i životnih, egzistencijalnih problema naših ljudi u Hrvatskoj i iseljeništvu, zbog temeljito poljuljanog vrijednosnog, identitetskog sustava na kojem počiva svako društvo, pa tako i ovo naše hrvatsko, gotovo ispod radara, dogodilo se uklanjanje bista hrvatskih velikana iz ureda Predsjednika Republike Hrvatske. Maknuti su tako kralj Tomislav, Josip Juraj Strossmayer, Ivan Mažuranić, otac Domovine Ante Starčević, učitelj hrvatskoga naroda Stjepan Radić, kardinal, mučenik komunističkoga režima Alojzije Stepinac i Franjo Tuđman, utemeljitelj suvremene hrvatske države, njen prvi Predsjednik, vojskovođa i pobjednik u Domovinskome ratu. Uklanjanje bista (ne)svjesno znači odmicanje od djela i nacionalnih simbola, koje ti neumrli ljudi predstavljaju i na kojima je utemeljen naš politički, duhovni i kulturni identitet. Ovaj, najblaže rečeno, nerazboriti potez novoizabrana predsjednika samo je posljedica, nazovimo to tako, croatovirusa, koji zahvaća već dvadeset godina hrvatsku politiku i pojedine političare”, smatraju generali koji su se javnosti obratili priopćenjem. No, napominju kako se razgrađivanje nacionalnog bitka i identiteta proteže od smrti prvog hrvatskog predsjednika do danas.

”Na djelu je sustavna detuđmanizacija s ciljem postupne dekroatizacije, rashrvaćivanje dosegnute i teško, u krvi, izborene slobode i suverenosti. Na tome su tragu i tzv. kulturna događanja u Rijeci, gdje smo imali priliku vidjeti, dosad neviđeno, izrugivanje hrvatske himne, opere Zrinski, postavljanje jugokomunističkih zastava i crvenih petokraka, pod čijim su kracima počinjeni zločini neviđenih razmjera: od Drugoga svjetskoga rata i poraća do Domovinskog rata, do Vukovara, Ovčare, Škabrnje i ostalih mjesta, jama, grobišta i stratišta diljem Hrvatske.

Neki su političari, jedva čujno, bit će da je i njih okrznuo croatovirus, pa su s puno opreza iskazali neslaganje s ”državničkim” činom Zoran Milanovića. Hrvatski generalski zbor, uobičajeno ”mudro” šuti. Neki manje zahvaćeni tim mentalnim hrvatskim političkim virusom, kao na primjer Škoro, nešto snažnije. Najviroznija, gospođa Mrak, šefica male strančice, dala je ”mrak” izjavu da je Milanović, micanjem bista, pokazao da je predsjednik svih građana. Tipično prodavanje roga za svijeću, kao da su Hrvatice i Hrvati i građani Republike Hrvatske, slijepi pokraj zdravih očiju. Rog im bode oči i svojom voljom, vratit će biste na mjesto odakle su maknute sa željom da završe u ropotarnici povijesti, baš onako kako su nas u krvavom poraću oslobodili i bana Jelačića u Zagrebu. Ali, vratio se ban i vratila se sloboda. Proći će i croatovirus, kao i sva zla koja su pogađala i pogađaju hrvatski narod, nepobjediv u svojoj želji za životom i slobodom”, zaključuju generali Tolj i Kapular.