‘GENERALE, VRATI SE! SVE TI JE OPROŠTENO!’ Gdje se sakrio Damir Krstičević? ‘Plenkovićev as iz rukava spreman je preuzeti vruću fotelju’

Autor: Dnevno/ ep

Rat na istoku Europe ne jenjava, Ukrajina je pod žestokom ruskom agresijom, a sve su oči uprte prema Moskvi gdje predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin iz dana u dan donosi nepredvidljive poteze i odluke.

Daleko, ali ne toliko daleko da nema prostora za brigu, i na hrvatskoj političkoj sceni glavna je tema sukob u Ukrajini.

Ne stišava se drama oko srušenog drona za kojeg još uvijek nemamo informaciju čiji je i odakle je točno lansiran prema Zagrebu.

‘Bane’ pod pritiskom

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović “načeo” ministra obrane Marija Banožića i pritiskao javnost i premijera Andreja Plenkovića, posljednji događaj koji je potresao Hrvatsku u jeku ratnih zbivanja u Ukrajini do kraja je poljuljao stolicu popularnog “Baneta”, kako ga oslovljava predsjednik Milanović.

Pad drona usred Zagreba, tik do studentskog doma, bacio je konačni kamen sumnje u sposobnost ministra obrane.

Kako smo već pisali i saznali iz HDZ-a, Banožić je navodno već bivši i traži se njegova zamjena.

Mnoga se imena spominju, nagađanja su velika, a u kuloarima se šuška da si HDZ više ne smije dozvoliti da u resoru kao obrana glavnu riječ ima neiskusni i mladi čovjek poput Marija Banožića.

Izvor iz HDZ-a rekao nam je da je sve jači stav unutar stranke da Banožića mora zamijeniti netko iz sustava Oružanih snaga, mnogi se nadaju netko tko ima veze s Domovinskim ratom, tko poznaje vojnu doktrinu i tko može odgovoriti na sve što nas čeka u turbulentnom razdoblju svjetskih nemira i potencijalne nestabilnosti u regiji.

Jedno ime budi maštu

Jedno ime sve se glasnije spominje, a to je ime bivšeg ministra generala Damira Krstičevića.

“Ima puno imena na stolu, a spominje se da i Damir. On je već dokazan, On je jako ime. On je legenda Domovinskog rata i o njemu nema upitnika. Ipak, on se vratio privatnom biznisu i upitno je hoće li se ponovno u to upuštati, znate što su mu radili u njegovom mandatu. Neki kažu da je on Plenkovićev as koji je spreman preuzeti vruću fotelju, a drugi da želi u miru gurati privatni biznis”, rekao nam je naš izvor.

I zaista, Krstičević je poznat po svojem biznisu s jakom i uspješnom tvrtkom King ICT, a poznate su njegove veze s obitelji Matić – bosanskim Hrvatima koji su žarili i palili poslovnim svijetom putem M SAN grupe.

Upućeni Krstičevića i dalje smatraju najboljim čovjekom za ministra obrane zbog upravljačkog ratnog iskustva kao i menadžerskog operativnog iskustva u poslovanju velikih i jakih tvrtki.









Bliski prijatelji i bivši kolege Krstičeviću često znaju reći “generale vrati se, sve ti je oprošteno”, tvrde upućeni HDZ-ovci.