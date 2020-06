General Sačić ozbiljno optužuje: Milanović i Vrdoljak su odgovorni za megakoruptivno kazneno djelo! Postoji obilna dokumentacija!

Genelar Željko Sačić osvrnuo se na aferu Vjetrenjača, unutar koje je ‘pala’ Josipa Rimac, ustvrdivši kako je za štetu nanesenu hrvatskm građanima, koja se procjenjuje na milijardu i pol kuna, odgovoran Zoran Milanović te Ivan Vrdoljak.

Ustvrdio je kako je upravo ‘deal’ s poticanjem obnovljivih izvora energije otkupom električne struje proizvedene vjetroelektranama po prilivegiranom otkupu za koji nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti odobren od strane Milanovića i Vrdoljaka. Tu odluku tvrdi stopirao je bivši Mostov ministar Dobrović, no kasnije ju je ponovo vratio u funkciju ministar Čorić, a kako je svjedok svemu osim ministra Dobrovića i potpredsjednik Vlade Čačić, dodavši kako ”nema nijedan pravni razlog da se nad osnovano sumnjivim , potencijalnim optuženicima ,ne pokrene zakonom definirana istraga”, ustvrdivši kako iza njegovih riječi stoji i obilata dokumentacija.

”KRIMINALNE zlotvore i protuhrvatske ŠTETOČINE treba bezuvjetno kriminalistički i kaznenopravno istražiti , prema potrebi..u interesu Pravde i provedbe ustavnih i kaznenopravnih načela, prema zakonskim uvjetima i uhititi..procesuirati..I to sve one koji su na bilo koji način sudjelovali u planiranju, osmišljavanju ,izvršenju i konačnom dovršenju megakoruptivnih kaznenih djela na štetu hrvatskog naroda..hrvatskog Proračuna..u iznosu od cak : milijardu i pol kuna -godišnje ..I to , poticanjem tzv.obnovljivih izvora energije..otkupom el.struje proizvedene vjetroelektranama.ali, ne po tada uobičajenoj cijeni od 45 Eura/ mW..već po ” privilegiranom” otkupu od čak 95 Eura/mW…( iako za to nisu bili ispunjeni svi jasno propisani zakonski uvjeti) No, unatoč toga, sve su to odobrili, na zadnjoj sjednici prethodne..tadašnje Vlade: ministar Vrdoljak..i tadašnji predsjednik Milanović..A u novom sazivu Vlade sve to je stopirao ministar Dobrović..No,nakon njegove smjene i protjerivanja Mosta iz Plenkovićeve Vlade..novoimenovani ministar Čorić opet je sve ovo stavio pravno u punu funkciju ..Prema prvotno zamišljenom Planu i već zaživljenoj Odluci prethodne Vlade Milanovića i min. Vrdoljaka.Osim obilne dokazne dokumentacije, svjedoci ovih mega kriminalnih operacija su , kako je i vidljivo hrvatskoj javnosti, ministri Dobrović…i nekadašnji ministar te Potpredsjednik Vlade,g.R.Čačić..Nema nijedan pravni razlog da se nad osnovano sumnjivim , potencijalnim optuženicima ,ne pokrene zakonom definirana istraga..Radi utvrđivanja njihove možebitne kaznene odgovornosti pred hrvatskim sudovima. U tom smislu dajem punu potporu neovisnom istražiteljskom timu i radu tijelima kaznenog progona u RH.P.S. Je l’ se netko sjeća pravnog instituta Haaškog Suda ( i C. Del Ponte) o tzv. zapovjednoj odgovornosti naših proslavljenih ratnopobjednickih vojnih i policijskih zapovjednika iz DOR-a ???”, napisao je Sačić na svom Facebook profilu.