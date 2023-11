General Glasnović udario bez zadrške: Digli mu tlak, čvrsto stao uz napadnutog Ćipu

Autor: Dnevno.hr

Bivši zapovjednik HVO-a i general Željko Glasnović osvrnuo se na Facebooku na nedavne kritike koje je primio saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe.

Glasnović je žestoko komentirao sudionike i sadržaj HRT-ove emisije Otvoreno u kojoj se razgovaralo o ovogodišnjoj koloni sjećanja u Vukovaru i organizaciji od strane gradonačelnika i šefa DP-a Ivana Penave.





“Duboka država protiv Stipe Mlinarića.

Jos jedna emisija “Zatvoreno” u kojoj je vukovarskom branitelju Stipi Mlinariću pripremljena klasična boljševička zasjeda koja nalikuje na najcrnje staljinističke montirane procese. S jedne strane Stipo Mlinarić, koji je oličenje hrvatskog branitelja i glas gotovo 16 000 poginulih branitelja čija su imena upisana na kenotafu iza oltara u crkvi Mati Slobode na Jarunu, a s druge strane pseudoliberal iz stranke Titovih štafetara Dario Hrebak, mentalni jugoslaven i serijski aborcionist Predrag Matić i Ante Deur smokvin list u Odboru za branitelje”, piše Glasnović na Facebooku.

Dalje se osvrnuo na dane kad je bio član Odbora za branitelje.

“Bio sam član tog odbora klimoglavaca. Izišao sam s jednog sastanka Odbora kad sam shvatio da tamo sjede apologeti komunističkog režima. Nekima smeta 27. slovo hrvatske abecede na plakatu za Vukovar, a ne smeta im rehabilitacija četništva u Srbiji, pa i u Hrvatskoj, ne smeta ih niti zvijezda petokraka pod čijim je simbolom ubijeno više od 110 milijuna ljudi. Jesu li Josip Đakić, Ante Deur ili Predrag Matić rečeni Fred ikada položili vijence na mjestu u Vukovaru na kojem je ubijeno 200 najistaknutijih građana Vukovara u travnju 1945. godine od strane Titovih tifusara?”, napisao je i nastavio:

“Trebalo bi apologeta četničkih i komunističkih zločina poput Predraga “Freda” Matića izrijekom zabraniti da se uopće pojavi na državnoj televiziji. Kad započne rečenicu sintagmom “Mi branitelji” trenutačno dobijem PTSP. On, kao navodni branitelj sam je svojim izborom postao član SDP-a koji je direktni nasljednik kriminalne i zločinačke organizacije KPJ koja je najveća kriminalna organizacija u Europi izvan Sovjetskog saveza. Po čemu je taj mentalni jugoslaven kompetentan komentirati o Vukovaru”, pita se Glasnović.

Dalje se dotaknuo pitanja ratne odštete.









Kada je točno klimoglavac Ante Deur pokrenuo bilo kakvu inicijativu za isplaćivanje ratne odštete i za povrat oduzete arhive iz Beograda? Kada je pokrenuo bilo kakvu inicijativu za pronalazak nestalih, za otkopavanje masovnih grobnica po Vukovaru? A član je vladajuće stranke koja je amnestirala komunističke zločine, koja je spriječila povrat nasilno oduzete imovine za vrijeme komunističke vladavine i koja je perfidno spriječila povratak izvandomovinske Hrvatske. I onda on, čovjek bez ikakvog kredibiliteta, kaže Mlinariću – koji je osnovao “Centar dr. Ivana Šretera” da bi zločince priveo pravdi – kako je to paradržavna institucija. Očito je zaboravio za koje ciljeve se borio u DR.

A kao posebno pojačanje pripadnicima Duboke države protiv Mlinarića dolazi i anonimus iz ATJ Lučko. Agitpropovci na Yutelu su mogli pozvati bivše zapovjednike ATJ Lučkog, a ne jednog anonimusa koji iznosi svoje osobno mišljenje o situaciji. Umjesto toga izvlače se citati iz Yutarnjeg lista kao vjerodostojna informacija.

‘Spodoba i politička komesarka’

Prije nekoliko godina ta režimska partijska krpa proglasila je Milku Planinc Osobom godine. Ta spodoba, i politička komesarka bila je prisutna na Kočevskom Rogu u svibnju 1945. god. kada su Titovi tifusari zaklali i bacili u jame desetke tisuća hrvatskih i slovenskih vojnika i civila. Kao as iz rukava u emisiji “Zatvoreno” pojavljuje se i Sorošev žetončić Sandra Benčić, članica jedne međunarodne mreže čiji je cilj rušenje suvereniteta nacionalne države. Sugovornici u “Zatvorenom” predstavljaju anacionalnu povijesno političku grupaciju koja je amnestirala četničke i komunističke zločine za osobne interese. Kroz cijelu emisiju proteže se laž da je Hrvatska ujedinjena u DR. Danas Hrvatska liči na udbaško-komunistički kalifat. Pojedinci inficirani kriminalnim komunističkim kromosomima preuzeli su medije, kulturni prostor, nevladine udruge i sve državne institucije. Stipo Mlinarić sanjao je neovisnu hrvatsku državu, a probudio se u današnjoj satrapiji koju slobodno možemo nazvati Croslavija”, zakljuio je Glasnović.

U utorak se Stipo Mlinarić osvrnuo na sukob s Deurom:

“Kako je teško i žalosno promatrati čovjeka koji je zbog svog herojstva nekad imao čast i uživao ugled, a sad tako nisko pada da sad ratuje protiv vrijednosti za koje se borio. Ovih dana sva javnost promatra jednog takvog: Gledam kako moj suborac Ante Deur, koji je sa mnom branio moj grad Vukovar, sada obavlja prljavi stranački zadatak koji je dobio u nekoj mračnoj stranačkoj jazbini: da me pred javnošću oblati. Pitam se, je li mu ova stranačka nečasna zapovijed u rangu one nekada časne vojničke? Nisam znao zašto to čini, i nisam tome pridavao toliko značaja sve do prije par dana, kad sam sa zaprepaštenjem shvatio o čemu se radi.”, napisao je i nastavio:









“No, napokon se i to prokazalo:

Javnost već zna da sam prije nešto više od godinu dana osnovao centar doktora Ivana Šretera po uzoru na svjetski poznati centar Simon Wiesenthal, kako bih, podastrijetim dokazima i stručnim i kvalitetnim optužnicama prisilio pravosuđe na procesuiranje ratnih zločin nad Hrvatskom. Od samog početka radimo vrlo angažirano i izuzetno uspješno. A ovih dana smo predali jednu ključnu optužnicu na kojoj smo radili jako dugo i uložili ogroman trud, i koja sada konačno, jasnije nego ikada ijedna optužnica prije, nedvojbeno i izričito razotkriva i dokumentira potpuno jasnu liniju zapovijedanja s tisućama stranica, pravno stručno sročenu, koja kompromitira vrh JNA (51 živućeg oficira JNA od generala do majora) i razotkriva sve. A time kompromitira i državu Srbiju. A posljedično, na žalost, i ovu vladu (odnosno HDZ s SDSS-om u kojemu se sve kuha), koja, posve očito, zabrinjavajuće i simptomatično opstruira ono što bi trebala raditi. I tu kreću problemi”, napisao je.

Počeli su napadi

Dalje je opisao što se događalo i zašto sumnja da ga je suborac žestoko kritizirao:

“Istoga dana kad smo predali krunu našeg dosadašnjeg djelovanja, iako to još nisam javnosti bio obznanio, krenuli su napadi na mene. A egzekutor je netko za koga bih posljednjeg povjerovao da bi to bio kadar učiniti: Moj suborac u obrani moga grada s početka ove priče: Na jednom Tv gostovanju pri kraju emisije me optužio da sam osnovao „paradržavnu instituciju!“. Doista nisam znao na što misli. A onda se pokazalo da misli na Centar dr. Ivana Šretera. Zar tako, Ante moj dragi?

Ponajprije, smiješno je udruge civilnoga društva nazivati „paradržavnim tijelima“. To je samo civilno društvo kakvo djeluje svugdje u svijetu, i kakvo je svugdje (osim u Hrvatskoj) jamac i nadzor političkog djelovanja stranaka, vlada, sudstva, i djelovanja svih državnih institucija. No, zanimljivo je da mom ratnom suborcu, i sramoti mojoj, nije smetalo SNV i Srpske novosti, Dokumenta, i slični, i oni mu nisu paradržavno tijelo, ali je stoga, samo za Centar koji izuzeto uspješno i kompetentno raskrinkava zataškane slučajeve dokaza agresije na Hrvatsku, preko noći u nekom kvislinškom HDZ uredu „sklepan“ termin „paradržavno djelovanje!“

Na fotografiji: Zoran Milanovic, Ante Deur.

Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Iako istina svjedoči za mene, kao i djela Centra kakvim se ne može pohvaliti njegova vlada ni u posljednjih sedam godina, te iako vrlo lako sve dokazujem i opravdavam svoju čast, ja sam ipak u svakoj debati s braniteljem oko ovakvih tema, poražen. Ma koliko argumenata i dokaza iznio, ja mogu biti samo poražen i osramoćen, žalostan i tužan. Svemu sam se nadao, ali da će na putu u borbi za istinu, u prvim crtama protiv mene stati ratnici i moji suborci…

Najprije je, doduše, poražen žalosni moj suborac, u svojoj temeljnoj ljudskosti, jer se nekada tako časno zanimanje svelo na to da u pobožnim manirima izmišlja prljavo rublje o mom djelovanju. Ali onda sam poražen i ja, u svojoj nadi da smo barem mi uvijek vjerni Domovini. Oba smo poraženi, a pobjednik je jedino anemični Plenković.

Treba mi malo vremena za ovo triježnjenje. Za to doista nisam bio spreman. Ali, već sutra ću biti. Ovo je bio samo iznenadni prepad. Protiv istine, kakvu znamo, neće to ići.

Centar dr. Ivana Šretera ide dalje! I bit će nas nakon ovoga nebrojeno više”, zaključio je Stipo Mlinarić na Facebook profilu.