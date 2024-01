Gdje su nestala nekadašnja kultna lica hrvatske desnice? Evo što danas rade Đapić, Paraga i Tepeš

Autor: Iva Međugorac

Još od formiranja prvih hrvatskih političkih stranaka pravaštvo postoji kao jedna od najznačajnijih ideologija u Hrvatskoj koja je zasnovana na ideji Oca domovine Ante Starčevića. Na pravaštvu i jest iznikla ideja o modernoj i suverenističkoj Hrvatskoj, a pravaškim redovima kroz desetljeća su osim Starčevića pripadali i velikani poput Eugena Kvaternika, Frana Supila i Mile Starčevića. I ratnih 90-tih pravaštvo je imalo značajnu ulogu na hrvatskoj političkoj sceni što potvrđuje 180 tisuća osvojenih glasova na parlamentarnim izborima održanima 1992.godine, odnosno oko sedam posto glasova.

Na narednim izborima održanima 1995.godine događa se pad pravaške opcije pa HSP osvaja malo više od pet posto glasova čemu je zasigurno donio razdor među stranačkim vodstvom odnosno između Dobroslava Parage koji se suočio sa stranačkom oporbom koju su predvodili Anto Đapić i njegov imenjak Anto Prkačin.

Paraga je nestao sa scene

Prošlo je pravaštvo od 90-tih do danas brojne krize i praktički nestalo s parlamentarne scene zajedno sa svojim političkim predstavnicima zahvaljujući kojima se HSP osuo na bezbroj manjih stranaka bez značajnog potencijala. Kako su nestali pravaši tako je u sjenu pao i Paraga koji je u prvim godinama rata posebice zbog pravaške veze s HOS-om bio toliko utjecajan da su njegovi pravaši predstavljali opasnost i za HDZ pokojnog predsjednika Tuđmana.

Nakon što su se pravaši raskolili Paraga osniva svoju stranku HSP 1861 koja na kasnijim izborima nije ostvarila značajnije rezultate pa se Paraga povukao iz javnosti i odustao od ozbiljnijeg političkog djelovanja. Rijetko se pojavljuje na društvenim događanjima, a još rjeđe istupa u medijima, no s vremena na vrijeme ipak se oglašava na društvenim mrežama. Svojedobno je Ivan Zvonimir Čičak u razgovoru za Globus tvrdio da ne zna čime se Paraga bavi, niti od čega živi.

”Živio sam do sada od svoga rada kao pravni i politički savjetnik premda odavno imam pravo na mirovinu kao nekadašnji državni dužnosnik.Moja preokupacija je konstantna i nepromjenjiva – ozdravljenje upropaštene i promašene države kakva je danas Republika Hrvatska ili njezino ukidanje i utemeljenje nove Republike”, izjavio je pak u svojem posljednjem intervjuu za Globus sami Paraga.









Đapić je još politički aktivan

Osjetno više izjava i medijskih istupa u javnom prostoru ima bivši pravaški šef Anto Đapić koji je posljednji politički angažman imao na predsjedničkim izborima na kojima je sudjelovao kao kandidat. Ovaj bivši gradonačelnik Osijeka i dugogodišnji zastupnik u saborsku se mirovinu povukao još 2009.godine, a paralelno sa time otišao je i sa čela HSP-a, no sa svojom Nezavisnom listom još je uvijek aktivan u osječkom Gradskom vijeću i Skupštini Osječko-baranjske županije gdje surađuje sa HDZ-om. Uz Đapića pravaše je poprilično dugo vodio Danijel Srb koji se povukao s političke scene. Posljednji dostupan podatak o njemu jest da se bavi energetskim inženjeringom.

Poznato je da se pravašica Ruža Tomašić nakon karijere u Europskom parlamentu povukla u mirovinu. Tek povremeno u medijima nastupa poznati pravaš Pero Kovačević. Miroslav Rožić zbližio se pak sa Zdravkom Mamićem i karijeru sve donedavno gradio kao član Izvršnog odbora Dinama. Za razliku od cijelog niza pravaša koji su nestali s javne scene na njoj još uvijek djeluje ugledni fizičar i HSP-ov nekadašnji saborski zastupnik Tonči Tadić.

Pravaške boje svojedobno je branio i Ivan Tepeš kao predsjednik HSP AS koji nakon raspada Domoljubne koalicije nije uspio ostvariti zapaženiji rezultat na izborima. S time je završila i politička karijera ovog bivšeg potpredsjednika Sabora no Tepeš je u međuvremenu imenovan zamjenikom ravnatelja Hrvatske matice iseljenika temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju, i na zatvorenoj sjednici Plenkovićeve Vlade. Inače je bivši vođa pravaša na ovu dužnost stupio 2017-te godine, odmah po istjecanju prava na plažu nakon prestanka zastupničkog mandata u sabornici na principu šest plus šest.









“Na to mjesto zamjenika ravnatelja Matice iseljenika imenovan sam na mandat sukladno zakonu i statutu te institucije. Niti sam uhljeb niti sam napravio išta protuzakonito”, izjavio je Tepeš za 24 sata nakon imenovanja koje se slučajno ili ne odvijalo i nedugo nakon što je svoju poziciju u Europskom parlamentu prepustio HDZ-ovoj Željani Zovko. Nakon Tepeša ovu je stranku preuzeo Hrvoje Niče koji je također netragom nestao s političke scene. Danas HSP vodi neprimjetni Nikica Augustinčević koji je stranku preuzeo od aktualnog gradonačelnika Gospića Karla Starčevića.