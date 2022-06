‘GDJE SI SADA, FRAJERU?’ Selak Raspudić se okomila na Milanovića: ‘Dakle, on je njima pobudio lažnu nadu’

Autor: Dnevno.hr

Mostova saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u Saboru je komentirala odlazak predsjednika Zorana Milanovića na summit NATO-a u Madridu.

Konkretnije, osvrnula se na njegove stavove oko članstva Švedske i Finske u tom savezu.

“Netko bi mogao doista postaviti pitanje – gdje si sada, frajeru? Ono što je tu neozbiljno, ukoliko je samo riječ o omašci i činjenici da je on pogrešno tumačio mogućnost svojih ovlasti u navedenom trenutku je da je to na neki način poigravanje s osjećajima, ali i pravima građana u BiH, odnosno Hrvata u BiH, koje se godinama sustavno gazi kad govorimo o njihovim temeljnim demokratskim pravima”, rekla je Selak Raspudić.





“Dakle, on je njima, kao netko tko se bori za njihova prava, na neki način probudio lažnu nadu da može nešto doista i promijeniti, a u praksi ili to nije mogao ili to nije htio učiniti u jedinom trenutku gdje je njegova uloga doista bila važna pred svjetskom javnosti, a to je ovaj summit u Madridu”, rekla je Selak Raspudić.