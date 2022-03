HRVATI MISLE DA JE U BIJEGU, ALI MAMIĆ SE SMIJEŠI! Iz Gospine domovine stižu vijesti: ‘Presude će ispati smijurija, on život ovdje živi punim plućima’

Autor: E.P.

Bio je ‘alfa i omega’ hrvatskog nogometa, pred njim su klečali mnogi kapitalci iz hrvatske politike, sporta i društva.

Mnogi su ga željeli srušiti, mnogi su na njemu “polomili zube”, a na koncu ga je sustigla kakva-takva ruka pravosuđa, iako je u susjednoj Bosni i Hercegovini slobodan kao ptica.

Zdravko Mamić, po mnogočemu kontroverzni hrvatski poduzetnik i cijenjeni nogometni menadžer, nekad prvi čovjek Dinama, danas je bjegunac od pravosuđa koji je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Nekada nedodirnut

Nalazi se u Međugorju, a mnogi smatraju da i dan danas drži konce u hrvatskom nogometu i hrvatskom klupskom prvaku.

Nakon presude, krenuo je u sukob sa sucima koji su mu presudili te je “umočio” i puno širu pravosudnu hobotnicu.

Zbog toga je i dalje ono što je bio tijekom cijele karijere, za neke vrhunski biznismen i čovjek, za druge kriminalac.

Kako saznajemo iz Mamićevog prijateljskog kruga, Zdravko je danas vrlo dobro raspoložen, živi život punim plućima i Hercegovinu smatra svojim domom.

“Ma on je sve pokazao u životu i djelu. Nema potrebe da se brani od nikoga. Na kraju će i te presude ispasti smijurija. Evo, on život ovdje živi punim plućima, tamo gdje se on pojavi izgleda kao da je došla filmska američka zvijezda koliko ga ljudi cijene”, rekao nam je izvor iz Mamićevog kruga.

Inače, da Mamić živi kao i nekada svjedoče i video uradci koje redovito objavljuje na društvenim mrežama.

Tako je nedavno na Instagram profilu objavio kako fešta u jednom hercegovačkom noćnom klubu i pohvalio se da je on zaslužan za dovođenje HNL zvijezde Petra Bočkaja u Dinamo.

Živi život

“Dok smo se svi skupa veselili, ja sam i radio jer ste me inspirirali. Takvo ste mi vino točili da sam večeras kupio Bočkaja”, napisao je Mamić.

“To je samo početak”, dodao je uz pljesak prisutnih.









Zdravko Mamić inače nakon svojeg odlaska iz Hrvatske i službenog pozdravljanja sa hrvatskim nogometnim savezom redovito objavljuje “poslanice” na društvenim mrežama i podsjeća na uspjehe koje su klub i reprezentacija postigli za njegove vladavine.

Kako saznajemo od našeg izvora, ne namjerava se vratiti u Hrvatsku.

“Ma neće se vratiti. On je sada Bosanac, nema nazad(smijeh). On je tu prihvaćen kao Gospa, Hrvatska mu je zabila nož u leđa”, rekao nam je naš izvor.









Nedavno se pohvalio i s rakijom sa svojim likom i djelom.

Podsjećamo, Vrhovni sud Republike Hrvatske objavio je pravomoćnu presudu u slučaju braće Mamić, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara.

Zdravku Mamiću potvrđena je kazna od šest godina i šest mjeseci. Zoranu Mamiću, koji se kao trener Dinama sprema za utakmicu s Tottenhamom u četvrtak, kazna je smanjena za tri mjeseca i sada iznosi četiri godine i osam mjeseci.

Damir Vrbanović dobio je tri godine, a Pernar tri godine i dva mjeseca.