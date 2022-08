GDJE JE ZAPELO S POPISOM STANOVNIŠTVA? Čekaju se podaci i o etničkoj pripadnosti. Šterc: Ovo bi mogao biti jedan od razloga za kašnjenje

Popis stanovništva iz 2021. godine bio je velik i zahtjevan projekt, što se najbolje vidi po tome koliko dugo treba da se obrade svi podaci.

Oni nam dolaze, moglo bi se reći, na kapaljku pa tako još uvijek nemamo potpunu sliku današnjeg stanja u Hrvatskoj.

Tako smo prvo saznali da nas je oko 400 tisuća manje no prije 10 godine, a konačne podatke o dobi, spolu i narodnosti još nismo dobili.





Obećali su sredinom godine, no objavu tih podataka još nismo dobili. Gdje je zapelo?

RTL je Državnom zavodu za statistiku poslao upit kada će i to biti objavljeno, a na konkretno pitanje dobili su informaciju kako su završne kontrole obrade podataka pri kraju te će objava konačnih podataka biti pravovremeno najavljena.

Kada točno, još se ne zna, a upravo su, među podacima koji se najviše očekuju, i oni o etničkoj pripadnosti.

Šterc: Ovo je jedan od razloga zašto se kasni

Demograf Stjepan Šterc kaže:

“Pretpostavka je da će prevladavajuća manjinska populacija u Hrvatskoj pasti ispod 4 posto i čini mi se da je to zapravo jedan od razloga zašto se između ostalog kasni”.

Obrada podataka nije jednostavna

Državna tajnica za demografiju očekuje da će Zavod za statistiku konačni posao obaviti uskoro, vjerojatno kroz koji mjesec. Poručuje kako obrada podataka popisa nije jednostavna.









Željka Josić, državna tajnica za demografiju i mlade navodi: “Ja bih ipak njima dala tu mogućnost da ti podaci budu doista kvalitetno obrađeni i ako ih nećemo sad dobiti u ovom mjesecu, ako ćemo ih dobit za mjesec dana, mislim da svaka kvalitetna informacija, koju ćemo dobiti, bit će nam dobro došla”.

I demograf Šterc podsjeća da su se konačni rezultati popisa iz 2011. čekali duže i to do kraja 2013.

"Oni sasvim sigurno kontroliraju. Zašto? Zato što je prvi put omogućeno u ovom popisu stanovništva takozvano on line popisivanje, a to znači da se mogao popisati i onaj, koji nije po definiciji Eurostata stanovnik Hrvatske, ali možda ima prebivalište, možda ima dokumente i bez obzira na to što nije fizički u Hrvatskoj, on se mogao upisati kao stalni stanovnik Hrvatske", navodi.









Predlaže osnivanje registra stanovništva, kako bi se uveo red u podatke. A uz podatke o etničkoj pripadnosti, očekuju se i točan broj stanovnika prema spolu i starosti.