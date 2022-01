GDJE JE NESTAO ZORAN MILANOVIĆ? Muk u Uredu predsjednika: S njim se nešto čudno događa, zadnji put se oglasio prije osam dana

Autor: Iva Međugorac

Proteklih nekoliko tjedana, bilo je gotovo nezamislivo da prođe dan, a da se u njemu o raznim aktualnostima ne oglasi predsjednik Republike Zoran Milanović, no već neko vrijeme od predsjednika se ne čuje ni glasa pa su se mnogi zapitali što se događa i gdje je nestao predsjednik.

Glasa na tu temu nema ni iz Ureda predsjednika iz kojeg poručuju kako se ne radi o nikakvim zdravstvenim, ili nekim drugim problemima već naprosto o spletu okolnosti. Kakve bi to okolnosti bile za sada nije poznato, ali je zato poznato da se Milanović početkom siječnja, točnije 6. siječnja oglasio žestoko prozivajući ministra obrane Marija Banožića radi nabave borbenih oklopnih aviona Bradley.

Pomalo je nevjerojatno da Milanović za sada nije komentirao odlazak Milorada Pupovca u Banja Luku gdje se obilježavao neustavni Dan Republike Srpske. Usporedno s time predsjednik se nije pojavio niti na svečanom domjenku Srpskog narodnog vijeća, a nije istupao ni nakon što se premijer Andrej Plenković požalio da se u medijima znatno više osuđuje Pupočevo druženje s Dodikom, nego Milanovićev odnos s njime.

Bilo kako bilo, s Milanovićem se očigledno nešto čudno događa, takav bi se zaključak dao izvesti iz njegovih ranijih aktivnosti, što je to nešto čudno i kada planira prekinuti šutnju te tko bi mogao biti njegova iduća meta ostaje za vidjeti. Ono što je bilo vidljivo i u posljednjim anketama jest to da je predsjednik Republike najpopularniji političar u zemlji, ali i političar koji je svojom transformacijom uspio bez teksta ostaviti i najrevnije analitičare koji ne uspjevaju razlučiti što se to točno krije iza njegove desne retorike koja ga je vinula u heroja na konzervativnoj političkoj sceni.