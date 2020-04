GDJE JE NESTAO RAVNATELJ SPLITSKOG DOMA? HDZ-ova vrhuška na nogama

Dok se u Splitu zbrajaju žrtve, ali i oboljeli od koronavirusa koji se proširio Domom za starije i nemoćne čiji je ravnatelj HDZ-ov Ivan Škaričić, čini se kako se upravo njega sve rijeđe spominje u javnom prostoru, premda su razlozi za njegovo sp0minjanje višestruki.

Naime, Škaričić je ravnatelj koji je na svoju poziciju dospio bez relevatnog radnog iskustva, ali i mimo natječaja, a da nije struka priznao je i sam kada su ga novinari upitali zašto nije reagirao na povišenu temperaturu štićenika doma, koja se bilježila desetak dana prije evakuacije.

Nakon tog priznanja Škaričić se samoinicijativno povukao iz javnosti, a prozivke na njegov račun iznervirale su stranačku vrhušku pa i samog premijera Andreja Plenkovića koji je skačući u njegovu zaštitu priznao da neće dopustiti da se HDZ proziva radi toga. U zaštitu stranke u sabornici je skočio i Branko Bačić ističući da oni nisu stranka uhljeba. Naravno da nije moguće kompletnu stranku proglasiti uhljebničkom, no dojam je da se u splitskom slučaju stvari rasvjetljavaju prilično sporo premda se od početka progovara o istrazi, nalazima inspekcije i sanacijama odgovornih čiji identitet za sada nije definiran.

Jasno je i iz riječi župana Bobana da nikoga neće smjenjivati prije no što se ne rasvijetle svi detalji ove neugodne priče. Dok se čekaju rezultati, Škaričić se po svemu sudeći odlučio na provjerenu strategiju, odnosno povlačenje iz javnog prostora, a glas o njemu pustio je tek Blaženko Boban koji je kazao kako je ravnatelj u samoizolaciji, ali je i dalje na svojem radnom mjestu. Činilo se u jednom trenutku nakon što je resorna ministrica Vesna Bedeković u društvu Vilija Beroša posjetila Split da bi ravnatelj mogao biti hitro smjenjen, no i to se samo činilo, moguće i zbog one stare Škaričićeve da i on mora negdje raditi.