GDJE JE NESTAO MILIJAN BRKIĆ? Njegov ‘pad’ otkrio je pozadinu zanimljivih događanja u HDZ-u

Ni Milijan Brkić, ni Miro Kovač! Odluka je to HDZ-ovaca koji se svojih stranačkih kolega nisu sjetili tijekom predlaganja kandidata za saborske liste za nadolazeće parlamentarne izbore. Udarac je to ovom konzervativnom dvojcu, bolan do te mjere da su na njih zaboravili čak i vlastitim, lokalnim organizacijama, u koje inače pripadaju po mjestu stanovanja.

Nitko se tako u stenjevačkom ogranku bvladajuće stranke nije mogao sjediti donedavnog zamjenika šefa HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, dok su HDZ-ovci u Donjem Gradu posve zaboravili na Miru Kovača. Brkić je ovim činom definitivno izgubio svaki utjecaj u stranci u kojoj je slovio za čarobnjaka, bez kojega se izbori ne mogu dobiti.

Etiketiralo se Brkića kao operativca koji u HDZ-u ima mrežu pristaša, koji su za njega spremni povući u svakom trenutku, no što je operirao, operirao je.

Brkić se više ne pojavljuje na važnim političkim događanjima, na njih ga se niti ne poziva, nije poznato čime se trenutačno bavi, ne gostuje u medijima, a upućeni svjedoče kako mu ta medijska i politička apstinencija u ovim trenucima zapravo godi.

Nitko danas više ne spominje zasluge Milijana Brkića koje je u jednom periodu uistinu u stranci imao, u vrijeme dok je HDZ osvajao izbore, no, osim što je njegov odlazak ogolio sve njegove slabosti, ogolio je još jednom po tko zna koji put sve HDZ-ove licemjere, koji su mu okrenuli leđa onog momenta kada je pao, premda su mu klicali u ono vrijeme kada je slovio za jednu od najmoćnihjih figuri u stranci.

Zlobnici će reći da je i on sam isto napravio Karamarku, no oni koji Brkića još uvijek susreću i s njim povremeno ispiju kavu objašnjavaju kako on svojem prijatelju Tomi nije okrenuo leđa nego je ostao na poziciji vjernog stranačkog vojnika.