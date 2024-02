Gdje je nestao i čime se danas bavi Luka Bebić? Prije odlaska povukao je neočekivan potez

Autor: Iva Međugorac

Jedan od najupečatljivijih predsjednika Hrvatskog sabora zasigurno je Luka Bebić, HDZ-ovac koji se nakon dugogodišnjeg političkog staža odlučio povući u mirovinu. Da ne misli biti tipični politički umirovljenih Bebić je dao naslutiti onda kada je od Zavoda za mirovinsko osiguranje zatražio da mu mirovinu izračunavaju po općim propisima kao i svakom građaninu ove zemlje čime se odrekao dužnosničke mirovine.

”Imam 48 godina radnoga staža, ostvarivao sam dobra primanja, i mislim da će moja mirovina biti tu negdje s dužnosničkom. Čak i ako bude manja, nije bitno, tražit ću da mi se isplaćuje mirovina po općim propisima. Ne želim se više nikome opravdavati ”, tvrdio je Bebić te ne tako davne 2014. godine kada se podsjećalo kako je bivši šef Sabora u parlamentu odradio šest mandata te je samim time spadao u onu kategoriju dužnosnika koji su imali pravo na mirovinu prije promjena uvedenih 2012.godine, pri čemu bi im ostala povlaštena mirovina o kojoj su mogli sami odlučiti.

I u vrijeme kada je predsjedao Saborom Bebić se protivio povećanju zastupničkih plaća. Uoči odlaska u mirovinu gostujući na Hrvatskom radiju Bebić je otkrio da će se baviti uzgojem klementina, maslina i loze, a iako se povukao iz politike povremeno je prati, ali vrlo rijetko javno komentira. Posljednji veći medijski istup HDZ-ova Bebića bio je onaj za Jutarnji u kojem je prošetao Pelješkim mostom i to stoga što je upravo Bebić bio jedan od vodećih incijatora njegove gradnje, no i tada se samo provezao mostom ne krijući zadovoljstvo zbog njegove izgradnje. Nikada Bebić nije krio ni svoje prijateljstvo s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, s kojim je i danas u bliskim odnosima i kojega povremeno posjećuje.

Nije imao većih afera

Vremena za posjete mora da ima jer je Bebić u mirovini od 2011. godine. Osim toga prema posljednjim dostupnim podacima bivši šef Sabora u elitnoj zagrebačkoj četvrti odnosno na Šalati posjeduje stan, a pisalo se kako je njegov dotadašnji stan u Petrinjskoj, do kojeg je došao zamjenom svojeg stana u Metkoviću za stan u Borovju i nadoplatu od 15 tisuća maraka kupila građevinska tvrtka Opšivač koja je poslovala s državom.

No, unatoč tome uz Bebića se nikada nisu vezale značajnije afere, a oni koji ga i danas povremeno viđaju kažu da je obnovio kuću u mjestu Desna te da tamo ima 300-tinjak stabala maslina i mandarina.









Umirovljenički život bivšeg šefa Sabora

Ljeta provodi u mjestu Komarna nadomak Neuma gdje ima vikendicu. U medijima se pak svojedobno pisalo i o vili njegova sina u Tisnom koja je građena izvan gabarita, no to nije dokazano. Davne 2009.godine medijima je kružilo pismo ‘dragom barbi Luku’ u kojem je kasniji direktor Hrvatskih željeznica tvrdio kako su se vidjeli prije mjesec dana i kako mu je Bebuć obećao da će za koji dan riješiti njegov slučaj. Govorilo se o imenovanju za člana Uprave jedne tvrtke, ali ni taj slučaj nije imao neki veliki značaj pa je brzo pao u zaborav. Ne zaboravlja zato Sanader da je upravo Bebić svojedobno pristao staviti dio svoje imovine pod hipoteku kako bi se on mogao braniti sa slobode. Sloboda Sanaderu nije dugo potrajala, ali mu je Bebić ostao vjeran prijatelj baš kao što je godinama vjeran svojoj supruzi Gerdi s kojom ima dvoje djece- sina Antu i kćer Asju.

Par se upoznao u Desnima gdje je Gerda dolazila s prijateljicom koja je iz Celja s obitelji odselila u Njemačku. Supružnici su se vjenčali 1964.godine, a u svojoj velikoj ispovijesti Bebić je svojedobno priznao kako je njegov otac poginuo u partizanima, dok su Gerdinog oca ubili partizani. Inače je Bebićev sin Ante u medijima spominjan i kao suvlasnik tvrtke B1 plakati koju je s dvojicom prijatelja osnovao u vrijeme kada je njegov otac bio predsjednik 6.sahiva Sabora.

Tvrtka je uz ostalo radila i sa FImi medijom, o čemu je Bebić mlađi bio primoran svjedočiti na sudu. Osim sina u medijima je spominjana i Bebićeva kćer Asja koja je svojedobno u HDZ-u bila zadužena za isplatu estradnjaka iz HDZ-ova crnog fonda. No, Bebić je naknadnim medijskim istupima objašnjavao ulogu svoje kćeri. “Ne mislim da mi se podmeće. Moja kćerka je u HDZ-ovim kampanjama radila isključivo kao tehničko osoblje. Nema tu kampanje protiv mene”, rekao je svojedobno Bebić čija je kći u HDZ-u uz ostalo bila i zastupnica HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.