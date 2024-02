Gdje je nestao Dražen Budiša: Žario je i palio politikom pa krenuo u sasvim drugom smjeru

Autor: Iva Međugorac

Nije tajna da su liberalne političke stranke na hrvatskoj političkoj sceni odavno spale na niske grane što je potvrdno i na primjeru HSLS-a kojim danas rukovodi bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak čija je stranka sa skromnim rejtingom koalicijski partner HDZ-a kojim rukovodi premijer Andrej Plenković. U koaliciji sa HDZ-om i na nadolazećim parlamentarnim izborima Hrebakov HSLS će po svemu sudeći voditi još jednu borbu za opstanak na političkoj sceni na kojoj je ova stranka prepoznatljivost stekla uglavnom zahvaljujući svojem pomalo zaboravljenom predsjedniku Draženu Budiši kojega je u prosincu 2021. godine odlikovao predsjednik Zoran Milanović koji je tada odlikovanje dodijelio i ostalim sudionicima Hrvatskog proljeća.

“Možda je naša sreća, ali i greška bila to što smo bili sanjari. I onda dolazi do diskontinuiteta osjećaja Hrvatskog proljeća, kad kruta realnost oblikuje politiku, ne na snovima, i onda dolazi do dokaza kako je taj naš pokret bio raznolik, heterogen, jer je svatko od nas u svom političkom uvjerenju otišao na svoju stranu”, rekao je tada proljećar Ivan Zvonimir Čičak zahvaljujući predsjedniku Milanoviću na odlikovanju.

Budiša se međutim ni tada ni godinama prije tog odlikovanja nije pretjerano medijski eksponirao. Nakon što je napustio politiku i napustio poziciju predsjednika HSLS-a Budiša je s obitelji odselio u selo nadomak Jastrebarskog gdje je među ostalim uzgajao paprike u plastenicima.

Intrigantna karijera nekadašnjeg šefa liberala

Jedno vrijeme radio je i kao savjetnik u Školskoj knjizi njegova kolege Ante Žužula, povremeno se pojavljivao na predstavljanju knjiga, a 2009.godine opet je aktivirao članstvo u HSLS-u na poziv još jednog bivšeg predsjednika te stranke Darinka Kosora. Unatoč tome Budiša se nije aktivirao u politici, već se iznimno rijetko u medijskom prostoru pojavljuje kao komentator određenih političkih događanja, iako bi ako je suditi po njegovoj biografiji Budiša uistinu imao što reći javnosti. U ranoj mladosti svirao je klarinet u svojem rodnom Drnišu, a sudjelovao je i na glazbenim natjecanjima. Istovremeno je priveo kraju Omladinsku političku školu, a u gimnaziji se jedini odbio učlaniti u Savez komunista.

Jedan od studentskih vođa Hrvatskog proljeća poznat je i po tome što je nakon Karađorđeva uhićen i kao prvooptuženi osuđen na četiri godine strogog zatvora kojega je proveo u Staroj Gradiški i Lepoglavi. Krajem 80-ih u vrijeme naznake prvih demokratskih promjena Budišu se počelo spominjati među osnivačima HSLS-a, a koncem 90-tih nakon smrti pokojnog Tuđmana Budiša ulazi u koaliciju s Račanovim SDP-om te na taj način dolazi na vlast. Uslijed sukoba u koaliciji i stranci Budiša odlučuje napustiti dužnost šefa stranke, a zatim i politiku. Oni koji su imali prilike sresti Budišu reći će kako se radi

O odmjerenom, ali borbenom Drnišaninu koji se tijekom školovanja i kroz političku karijeru protivio komunističkom režimu, a pojedini će se prisjetiti i kako se otvoreno suprotstavio izbacivanju Franje Tuđmana iz tada vladajuće Partije. Svoje hrvatstvo naglašavao je i time što je kroz školovanje upotrebljavao proskribirani hrvatski rječnik, a nakon što je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu upisao studij filozofije i sociologije ustajao je u obranu Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika.

Danas se nerado oglašava

Nerado se Budiša danas oglašava, ali oni koji o njemu govore kažu da je kada je politika po srijedi Budiša bio ustrajan tip s nevjerojatnog karizmom. Koliko je bio tvrdoglav jasno je iz toga što je diplomirao nedugo nakon izlaska iz zatvora. No, kao osuđeni sveučilištarac poslove baš i nije mogao birati pa je radio što mu se nudilo. Na preporuku bivšeg ministra prosvjete Stipe Šuvara Budiša se zaposlio u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci. Uredio je brojne znanstvene radove iz hrvatske kulturne povijesti, ali se suprotno Tuđmanovim očekivanjima nije priključio HDZ-u već je prihvatio poziv Slavka Goldsteina i odlučio se priključiti HSLS-u. Budišinu karijeru u politici obilježilo je i sudjelovanje u Vladi nacionalnog jedinstva, a mnogi su zaboravili da je upravo on bio protukandidat pokojnom Tuđmanu na predsjedničkim izborima.









Ujedno je bio biran i za zagrebačkog gradonačelnika, ali ga Tuđman na tu poziciju nije potvrdio, a nakon raskola u HSLS-u uslijed kojega je pokojni Vlado Gotovac formirao Liberalnu stranku Budiša dolazi na čelo HSLS-a. Suradnja sa Račanom i tadašnjom širokom koalicijom rezultirala je potporom Budiši na predsjedničkim izborima, ali i te izbore nije uspio dobiti, pobjedu je na njima odnio Stipe Mesić. Česti odlasci i povratci u politiku ono su što Budiši zamjeraju kritičari, ali on je iz politike kažu oni koji su mu skloni odlazio zbog principa pa se stoga primjerice s pokojnim Račanom razišao zbog protivljenja Ugovoru o NE Krško sa Slovenijom. Budišini ministri Jozo Radoš i Goran Granić u to doba osnivaju Libru i do kraja ostaju s Račanom, a na parlamentarnim izborima održanima 2003. godine Budiša u koaliciji s Granićevim DC-om osvaja svega tri zastupnička mandata. I tada zapravo definitivno odlazi iz politike.

Jedan od posljednjih istupa

Njegov posljednji veći medijski istup dovijao se tijekom 50.obljetnice Hrvatskog proljeća nastaloj u suradnji Hrvatskog državnog arhiva i Matice Hrvatske u potpis Dinka Čuture. Tada je Budiša među ostalim progovorio i o danima svoje robije otkrivši kako je to vrijeme bilo puno nepredvidivih okolnosti kako za njega tako i za one koji su radili u tadašnjim komunističkim zatvorima. Prema njegovim riječima možda su još teže bile godine nakon odsluženja robije bez građanskih prava i putovnice prilikom čega se prisjetio putovanja na Brijune u organizaciji Nacionalne i sveučilišne biblioteke. Premda su svi putnici mogli razgledati Brijune, Budiša je bio primoran pričekati ih u Fažani. Sarkastično je to objasnio tvrdeći da mu na Brijune nisu dali da njegova kontrarevolucionarna stopala ne bi nagrdila posvećeno brijunsko tlo. Prisjetio se i da je putovnicu dobio šest mjeseci nakon što je osnovan HSLS, a po njemu edukacija o nedavnoj hrvatskoj povijesti trebala bi biti znatno sustavnija i puno bolja kako više ne bi bilo pitanja koje je nedavno postavio jedan srednjoškolac – u kojem je stoljeću živio Marko Veselica.

Prije ovog istupa Budiša se oglašavao i povodom inicijative da se promjeni im Trga maršala Tita u središtu Zagreba pa se doznalo da je baš on koncem 1996.godine kao skupštinski zastupnik bio zagovornik toga da se Titovo ime makne s navedenog trga, ali i da je njegova inicijativa u to doba propala jer nije dobio potporu ni SDP-a, ali niti HDZ-a. ”Te 1996. bio sam član Komisije za imenovanje ulica i trgova, danas je to skupštinski odbor.

Tada je netko skinuo ploče s nazivom Titova trga, što mi kao članovi Komisije nismo ni znali. Pismom nas je na tu činjenicu upozorio tadašnji SUBNOR. Oni su u pismu prosvjedovali i tražili da se ploče s nazivom vrate na trg.Tada sam na sjednici komisije rekao da nema smisla naručivati nove ploče jer ionako treba mijenjati ime Titova trga. U tom trenutku nastaje mala konsternacija i za riječ se javlja prof. Lejla Dobrović, povjesničarka koja je bila vanjska članica komisije. Pogledala me začuđeno i rekla: ‘Ali, gospodine Budiša, vi znate da je naš predsjednik protiv promjene Titova imena’. Na to joj odgovaram: ‘Ne znam, nisam s njim o tome razgovarao, ali ne bih se iznenadio da je tako’. Ona je mislila da se ja to ne bih usudio predložiti da znam da je Tuđman protiv”, ispričao je Budiša svojedobno za Večernji. U medijima je Budiša privukao pažnju i u svibnju prošle godine kada se pojavio na pogrebu Nikice Valentića.