GDJE JE I ŠTO RADI: Bivši ministar i predsjednik Sabora otkriva nam što najviše zamjera današnjim parlamentarcima

Autor: Ines Brežnjak / Andrej Jelušić

Koronavirus, potres, drugi val koronavirusa, ponovo potres, to je ukratko 2020. godina u Hrvatskoj. Ako uzmemo u obzir i ekonomsku krizu uzorkovanu pandemijom koronavirusa možemo ustanoviti kako je ova godina, najblaže rečeno, zahtjevna. A zahtjevna godina zahtjeva i prave političare.

Stoga je u ovakvim vremenima od iznimne važnosti propitkivati njihove odluke. A tko bi nam bolje moga odgovoriti na pitanje; Kako su se snašli?, od nekoga tko je gotovo čitav radni vijek proveo u politici.

Luka Bebić rođen je Desnama pokraj Metkovića, dok je u Sarajevu završio Agronomski fakultet, a poslijediplomski u Zagrebu. Među brojnim funkcijama koje je obnašao ističe se ona predsjednika Skupštine općine Metković koju je obnašao do 1975. godine kada je isključen iz iz Saveza komunista.

Član je HDZ-a od njegovih samih početaka, točnije od 1989. godine, a 1991. godine obnašao je i funkciju ministra obrane. Šest je puta bio biran za zastupnika u Hrvatskom saboru, a 2008. na konstituirajućoj sjednici šestog saziva Sabora, izabran je za njegovog predsjednika, preuzevši dužnost od Vladimira Šeksa.

Da se vratimo na naše pitanje, kako su se vladajući snašli u ovim teškim trenucima?

“Kada se sve uzme u obzir mislim da se premijer Plenković dobro snašao. Mnogo je tu bilo posljedica više sile na koje nije moga utjecati. Po mojoj ocjeni Vladu je vodio na jedan vrlo dobar način i da je sve bilo usklađeno i kontrolirano”, kaže nam Bebić.

“Možda se u zadnja dva mjeseca moglo malo više učiniti”, priznaje.

O samom sazivu Sabora nema tako lijepe riječi. Tvrdi da ga je razočarao jer, kada je izabran, mislio je da će biti bolji od prošlog saziva. Istaknuo je i što ga najviše smeta.

“Prevladava netolerancija, nerazumijevanje, vrijeđanje, a to je znak da oni koji to rade nemaju dovoljno argumenata pa žele to kompenzirati uvredama”, kaže.

Slaže se da je parlament tu da se iznose različita mišljenja, no moraju se priznavati i suprotni stavovi na jedan civiliziran i pošten način.

“Recimo kada se nešto kritizira kaže se ništa nije napravljeno i to je ozbiljna diskvalifikacija”, dodaje.

O svome povratku u politiku ne razmišlja.

“Ne bih se vratio jer tu su i stanovite godine, a i prošlo je devet godina otkako sam se povukao iz politike”, objašnjava.

Kada je otišao, kaže nam, nije to napravio s “figom u džepu”.

“Kad sam otišao, ja sam stvarno otišao. Nisam glumio da sam u mirovini pa se petljao u stotinu stvari, nemam takve potrebe”, govori nam iskreno.

Priznaje nam da prati situaciju, kako kaže, dobronamjerno, a ne da bi kritizirao radi kritiziranja. “Ne želim uljepšavati stvari nego ih realno procjenjivati i ocjenjivati”, dodaje.

Sada se više bavi svojim privatnim stvarima, ali i poljoprivredom što i priliči nekome iz doline Neretve. Smatra kako je ova situacija s pandemijom otvorila velike mogućnosti za tu granu.

“Moramo se čuvati svi. I to ne samo sebe, nego i druge od sebe”, jednostavno nam objašnjava cijelu situaciju s pandemijom.

Na kraju nije propustio to da svim čitateljima čestita Novu godinu.

“Mislim da će biti bolja od ove jer teško da će biti gora”, zaključuje s dozom humora.