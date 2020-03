GDJE ĆE SE VODITI NAJLJUĆA BITKA ZA HDZ? Ni ne slutite: Plenković i Kovač tamo imaju jednu poveznicu

Potpisi su skupljeni i predani, a s prednošću od oko 20-tak tisuća potpisa u utrku za još jedan mandat na čelu HDZ-a ulazi premijer Andrej Plenković, čiji je glavni izazivač Miro Kovač. Osim prednosti u broju potpisa, Plenkovićeva prednost leži i u tome što predsjeda Vladom, koja pak predsjeda Europskom unijom, no, reklo bi se kako Plenkovićeva prednost počiva i u broju podupiratelja koji su javno stali iza njega.

Pored silne potpore koja se slila na Plenkovićevu adresu, Kovač se doima kao Pale sam na svijetu, no u njegovom bloku, odnosno Opciji za promjenu, tvrde kako je to samo dojam te da će se situacija dramatično promijeniti 15. ožujka, odnosno na dan izbora.

Što će se dogoditi na dan izbora za sada, naravno, nije poznato. No, čini se kako će dva HDZ-ovca najljuću bitku voditi u Slavoniji, za koju je Plenković zadužio Anušića, a Kovač Penavu. Kada je o tom omjeru snaga riječ, upućeni u HDZ-u svjedoče da je Kovač već dobio. No, u Dalmaciji se ipak vodi nešto tjesnija bitka.

Svojeg čovjeka za Dalmaciju Kovač nema, bit će to on osobno jer, kao što je poznato, korijene vuče baš iz Splita. Plenković je sam sebi najjači adut za Dalmaciju, iz koje je doduše na njegovu adresu i stigao najveći broj podupiratelja.

No, podupirati i glasno skandirati ne znači nužno i glasovati. Dalmacija je tradicionalna, i dobrim dijelom konzervativna sredina, što znači da je baš tamo premijer u najvećem riziku, ali Plenkovićevi poznavatelji svjedoče da on na predaju ni ne pomišlja.

Na što god da pomišljao, neosporno je da je Kovač prilikom posljednjih gostovanja u Dalmaciji uspio okupiti šire članstvo, napuniti dvorane u kojima ga je masa dočekivala pljeskanjem i ovacijama, što je ipak svojevrsni signal Plenkoviću da nema smisla u startu otpisati Opciju za promjene, jer će bitka, osobito u Dalmaciji, biti borba do posljednjeg glasa.

To što lokalni dužnosnici trenutno naglas daju potporu Plenkoviću jest stoga što se izbori za županijske, gradske i općinske stranačke frakcije odvijaju nakon predsjedničkih izbora pa stoga članstvo s te razine, imajući u vidu to što je Plenković ipak na vlasti, pokušava demonstrirati lojalnost njemu. No, ne bi bio prvi put da HDZ-ovci postizborno mijenjaju dresove.

