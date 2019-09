Gazda restorana nasrnuo na radnicu: Udario me u glavu i tresao o zid, zaršila sam na sedativima

Djevojka koja je na dubrovačkom području radila sezonu svoje je loše iskustvo podijelila u Facebook grupi “Poslovi u Dubrovniku”, piše Dubrovački dnevnik.

“Radila sam pet mjeseci u jednome dubrovačkom restoranu, za pet i pol tisuća kuna i smještaj, bez slobodnog dana, a nedjelju sam radila cijeli dan. Samo su me jednom pustili da pođem doma na šest dana, radi škole koju sam izvanredno polagala. Psihički sam pucala dan za danom i došla sam na rub ludila”, napisala je bivša djelatnica restorana u Brgatu.

Bio je to tek početak pakla. Na nesretnu radnicu nasrnuo je pomahnitali gazda. “Dotaknuo se nečegaršto me jako boli, na što sam, naavno, uzvratila. Priznajem da imam jezik ‘kao lopatu’, ali na nepravdu nikad nisam ostala dužna, a on je fizički nasrnuo na mene, udario me u glavu te uhvatio za nadlaktice i tresao o zid. Uvrede nisu bitne jer su privatne i ne želim ih iznositi u javnost”, navela je, upozorivši ljude da paze gdje se zapošljavaju.