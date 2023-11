Gazda dolazi po sve: Todorić iznio najavu koja će uzdrmati Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić gostovao je u Točki na tjedan gdje je govorio o tome što planira dalje u pravosudnom, poslovnom i političkom smislu.

Nakon odluke o nadležnosti u arbitraži suda u Washingtonu o kojoj smo puno pisali gdje od države potražuje 7 milijardi, još bolja vijest za njega stigla je od Visokog kaznenog suda koji je i konačno presudio spornom vještačenju u tzv. slučaju Veliki Agrokor.





“Ako se uzme sve što se događalo kroz sedam godina, to je izuzetno zabrinjavajuće za državu i sve nas. U slučaju veliki Agrokor imate nekoliko zločinačkih udruženja. Nije samo grupa Borg nego i skupina gdje su bili Martina Dalić, Ante Ramljak, Ivana Matovina i KPMG. To je društvo koje je trebalo pripremiti optužnicu protiv mene. To je bilo potpuno povezano”, rekao je ‘Gazda’ i nastavio:

“Matovina je napravila osnovni prijedlog optužbe i to je uzelo ministarstvo financija i samo prepisalo. Ona sada radi kod Martine Dalić u Podravci. Išli su u jedan kriminal”, dodao je.

‘Puca’ po svima

“To je čisti kriminal, a radili su ga jer mi nisu ništa našli pa su išli montirati i to na sve čudnije načine. Ja sam njih sve kazneno prijavio, no nemam sada nikakve povratne informacije. Tih 14 odvjetnica su svi jedinstveni, to su toliki tužioci upetljani u ovaj slučaj da se sigurno tužiteljstvo trese. Najpoštenije bi bilo da glavna državna odvjetnica da ostavku i ispriča se javnosti”, naveo je Todorić.

Ponovio je što je govorio:

“Ja sam prije godinu dana bio tu kod vas i tada sam rekao da ću sve to srušiti, i srušio sam”, dodao je.

Prijave je podnio protiv Sanje Ljubičić i Zlate Hrvoj Šipek.

Što se same arbitraže u Washingtonu tiče, kaže da ne smije puno pričati u javnosti, ali da će se sada pripremiti ročište. “Ima nekih naznaka. Određeno je jedno glavno ročište, što je važno jer su neki tražili i tri. Mi već pripremamo i radimo i angažirali smo financijske stručnjake za izračun štete i taj dokument moramo predati nakon pripremnog ročišta. Točan iznos se još ne zna, neki govore o 7 milijardi, ali to se ne zna”, rekao je.









“Čudi me da je država išla u takvo nešto. Oni su uništili Agrokor i tu su ogromni problemi i sada bi se još trebala platiti visoka šteta. Oni su to sve trebali znati. To su ogromni iznosi, i 3 milijarde je previše. Čudim se, ne mogu sebi doći u kakvu su se avanturu upustili”, naveo je.

“Cijeli je slučaj počivao na jednom šalabahteru koji je Plenković donio iz Bruxellesa. Imao je pomagače u tajnim službama, odvjetništvu, ali i medijima. Naravno, uključio je u sve i Vladu i Sabor. I sada su se povukli. Arbitraža će biti relativno brzo jer je u 2024. glavno i jedno ročište i nakon toga će biti odluka na koju se ne može žaliti. To će biti relativno brzo”, napomenuo je.

Dužni k’o Grčka

Ustvrdio je da je Agrokor imao normalno poslovanje i nije bio pred slomom. “Prema zadnjoj bilanci Fortenove dužni su 4,7 milijarde eura, a Agrokor je bio dužan 5 milijardi. Plenković je ustvrdio 7 milijardi, ali to je laž jer sud je ustvrdio 5”, rekao je.









Otkrio je kako u ovom trenutku nije spreman za nagodbu s državom jer želi da se ustvrdi istina.

Što se troškova tiče kaže da je imao 1,2 milijuna eura troška i da je sve financirano pro bono. “Ništa nisam trebao platiti. Imam osnivatelje koji će to dalje financirati. Kada oni vide našu dokumentaciju ljudi se čude da je netko na takav način mogao raditi”, napominje.

Najavio ulazak u politiku

“Nakon svega ovoga idem u politiku. Osnovat ću stranku. Da sada dobijem novac i da idem uživati, ali neću. Taj novac želim potrošiti u interesu moje domovine. Odlučio sam se da se angažiram da država ostvari svoje nacionalne interese, a to je povećanje standarda građana”, otkrio je između ostalog

Na pitanje s kime bi surađivao kaže da ovo godinama priprema i da ima imena. “Siguran sam da iza mene stoji hrvatski narod. Ja želim ići s narodom i ne želim građane dijeliti. Želim da najbolji ljudi dođu u tim, ali ja bih bio kandidat za premijera. Prema nekim anketama Plenković je na 18 posto, a ja na 80 posto i nema šanse da će biti drugačije”, zaključio je.

Podsjećamo, pisali smo o tome kakva bi politička šteta za premijera i HDZ mogla nastati ukoliko padne arbitraža, a analizirali koliko bi otprilike milijardi moglo doći na naplatu.

Nažalost, financijski udar vjerojatno će pasti na leđa poreznih obveznika.